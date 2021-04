Fermeture A Wall Street, les valeurs technologiques soutiennent S&P et Nasdaq

publié le 13/04/2021

par David French

NEW YORK (Reuters) - Le S&P 500 a atteint un record de clôture et le Nasdaq a bondi de plus 1% mardi à la Bourse de New York grâce aux valeurs technologiques, qui ont largement eu raison des inquiétudes suscitées par le vaccin Johnson & Johnson contre le COVID-19 ou l'annonce d'une accélération de l'inflation en mars aux Etats-Unis.

Le S&P-500, a gagné 14,62 points, soit 0,35%, à 4 142,61 points et le Nasdaq Composite a avancé de 146,8 points (1,06%) à 13 996,80 points.

Seul l'indice Dow Jones a cédé du terrain, -0,2% ou 68,13 points, à 33 677,27 points, plombé notamment par l'annonce par les autorités sanitaires américaines de la suspension de l'administration du vaccin Janssen de Johnson & Johnson, le temps d'analyser les dossiers de six cas de caillots sanguins survenus chez des personnes ayant reçu ce vaccin.

Le groupe pharmaceutique américain a perdu 1,3%, troisième plus forte baisse du Dow, et les valeurs liées à la réouverture de l'économie, comme les croisiéristes, les compagnies aériennes et les chaînes hôtelières ont également souffert.

La Maison blanche a toutefois dit ne pas s'attendre à ce que cette décision ne devrait pas avoir un impact "significatif" sur la campagne vaccinale aux Etats-Unis.

Sur le front des indicateurs, les prix à la consommation ont enregistré en mars leur plus forte hausse depuis plus de huit ans et demi (+0,6%) et l'inflation sous-jacente s'est accélérée du fait de la reprise progressive des activités.

"Je pense que dans l'ensemble, les chiffres de l'inflation ne vont pas amener la Fed à réévaluer le biais accommodant de sa politique monétaire dans un avenir proche," a toutefois déclaré Zachary Griffiths, stratégiste chez Wells Fargo.

Les banques, avec Goldman Sachs, JPMorgan et Wells Fargo donneront mercredi le coup d'envoi de la saison des résultats trimestriels.

(Laetitia Volga, Jean-Stéphane Brosse)