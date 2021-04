Pré-ouverture Les valeurs à suivre à Wall Street

publié le 14/04/2021

PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme indiquent une ouverture proche de l'équilibre pour le Dow Jones et en hausse pour le S&P-500 et le Nasdaq :

* J.P. MORGAN CHASE & CO gagne 1% en avant-Bourse après avoir publié un bénéfice trimestriel multiplié par près de cinq en un an à 14,3 milliards de dollars grâce aux performances de ses activités de trading et de banque d'investissement et à des reprises de provisions pour créances douteuses de 5,2 milliards.

* GOLDMAN SACHS a publié mercredi un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, dopé par la forte croissance des activités des fusions-acquisitions et des introductions en Bourse. Le titre gagne 1,2% dans les échanges en avant-Bourse.

* WELLS FARGO a fait état mercredi d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes de Wall Street grâce à la baisse de ses provisions pour créances douteuses.

* APPLE - Evercore ISI ajoute le titre à sa liste de valeurs préférées.

* COINBASE, la plus importante plate-forme américaine d'échanges de cryptomonnaies, fera son entrée sur le Nasdaq ce mercredi avec un prix de référence fixé à 250 dollars par action.

* DISCOVERY recule de 4% en avant-Bourse après des informations selon lesquelles Credit Suisse a mis sur le marché de gros blocs d'actions du groupe américain, la banque suisse continuant de liquider des positions après la chute du fonds spéculatif Archegos Capital, qui a fait défaut sur des appels de marge.

* MODERNA a déclaré mardi que son vaccin contre le COVID-19 offrait toujours une forte protection contre la maladie six mois après l'administration d'une deuxième dose, avec un taux d'efficacité de plus de 90% contre toutes les formes du COVID et de plus de 95% contre les formes graves. Dans les échanges en avant-Bourse, l'action du laboratoire gagne 1,5%.

* PFIZER peut livrer 10% de doses supplémentaires de son vaccin COVID-19 aux États-Unis d'ici à la fin du mois de mai et atteindre son objectif de fournir 300 millions de doses deux semaines plus tôt que prévu, a déclaré mardi son PDG, Albert Bourla, sur Twitter.

* JD.COM gagne 1,2% en avant-Bourse après l'engagement, annoncé par Pékin, de plusieurs grands groupes chinois de services et de commerce en ligne d'éviter les pratiques anti-concurrentielles.

* FORD a annoncé qu'il allait équiper certains de ses modèles d'une technologie de conduite "mains libres" avant la fin de l'année, disant tabler sur 100.000 ventes pour cette option la première année.

* NIKOLA - L'action du concepteur de véhicules utilitaires électriques gagne près de 4% en avant-Bourse après l'annonce d'un accord de coopération avec le constructeur italien Iveco et le fournisseur de services aux entreprises OGE sur le déploiement d'infrastructures et de solutions d'approvisionnement.

* BED BATH & BEYOND perd 7% en avant-Bourse après des résultats trimestriels mal accueillis.

* SNAP prend 2,1% en avant-Bourse après une recommandation de Wedbush à "surperformer".

* JETBLUE AIRWAYS, SPIRIT AIRLINES - J.P. Morgan relève sa recommandation sur les deux compagnies aériennes à "surpondérer" contre "sous-pondérer".

* SOUTHWEST AIRLINES - J.P. Morgan relève sa recommandation à "neutre" contre "sous-pondérer".

(Laetitia Volga, Marc Angrand et Patrick Vignal)