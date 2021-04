Mi-séance CAC40: le repli se creuse malgré de très bons PMI en France.

publié le 23/04/2021

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris reperd de l'altitude (-0,6%) malgré plusieurs indicateurs-clé assez encourageants (notamment en France) sur l'économie européenne. L'indice CAC 40 retombe sous 6.230 et affiche un repli de -0,6% sur la semaine (alors qu'il était stable ce matin), l'Euro-Stoxx50 se replie un peu plus nettement, de -0,7%, sous 3.

990 (il aura du mal à préserver les 4.000Pts d'ici ce soir, sauf surprise à Wall Street).Le début de séance a été rythmé par la parution des enquêtes PMI 'flash' réalisées auprès des directeurs d'achats (PMI) mesurant l'activité dans le secteur privé de la zone euro et de la France.La croissance du secteur privé de la zone euro s'est accélérée de 53,2 vers 53,7 en avril, portée par une expansion record du secteur manufacturier, montre un enquête PMI publiée vendredi par IHS Markit.

L'Indice Flash Composite de l'Activité Globale en France d'IHS Markit s'est également redressé à 51,7 en avril (50,0 en mars). C'est la première hausse de l'activité dans le secteur privé français depuis août 2020.Le secteur des 'services' s'est distingué avec un gain de +2,2Pts vers 50,4 (bien au-delà des 46,5 attendus)'Même si les conditions ne sont pas encore normalisées, l'optimisme pointe', expliquent les analystes d'Oddo BHF.A travers l'Europe, les indices PMI ont généralement fait mieux que prévu au cours des deuxième et troisième vagues de la pandémie, la vigueur de l'activité dans l'industrie ayant plus que compensé la faiblesse du secteur des services: l'Allemagne constitue un peu l'exception avec un recul du PMI des 'services' de 51,5 vers 50,1.

Aux Etats-Unis, plusieurs indicateurs économiques sont également prévus au cours de la journée, dont le dernier indice PMI ainsi que les ventes de logements neufs.Outre l'actualité macroéconomique, les marchés commencent à être animés par des questions d'ordre plus politique.Hier, la tendance a brusquement basculé à Wall Street -vers 19H- après l'annonce d'un projet de quasi-doublement de la taxation des plus-values mobilières dévoilé par Joe Biden.Le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq ont replongé de 1,5% en ligne droite pour clôturer presque aux plus bas du jour (-0,9% en moyenne, un rebond de 0,3% est attendu ce vendredi).Du coté des valeurs à Paris, Le chiffre d'affaires du Groupe Air Liquide s'établit à 5 334 millions d'euros au 1er trimestre 2021. Il est en hausse comparable de + 3,8 % par rapport à un 1er trimestre 2020.

' Air Liquide est confiant dans sa capacité à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle et à réaliser une croissance du résultat net récurrent, à change constant ' indique le groupe.Le chiffre d'affaires de Vivendi (+2,3%) au premier trimestre 2021 s'élève à 3 901 millions d'euros, en progression de 5,0 % à taux de change et périmètre constants (ou +0.8% en données réelles) par rapport au premier trimestre 2020. Cette augmentation résulte principalement de la hausse de 9,4 % d'Universal Music Group (UMG) et d'un bond de 40,1 % d'Editis.Vinci (+0,5%) publie un chiffre d'affaires consolidé de 10,2 milliards d'euros au titre du 1er trimestre, soit une croissance organique de 5.1% par rapport à la même période un an plus tôt. Vinci profite par ailleurs d'une hausse de 19% des prises de commandes (11.6 MdsE), et un carnet de commandes de 45.

