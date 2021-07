Pré-ouverture CAC 40: l'aversion pour le risque persiste

publié le 19/07/2021

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en baisse lundi matin dans un contexte d'inquiétudes autour de l'accélération des cas de coronavirus au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, alors que la saison des résultats doit entrer dans le vif du sujet cette semaine.

Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - désormais passé sur l'échéance août - recule de 50,5 points à 6404,5 points, annonçant un début de semaine dans le rouge.Le nombre des nouveaux cas d'infections au Covid-19 remonte rapidement au Royaume-Uni, où plus de 40.

000 nouveaux cas ont été comptabilisés la semaine dernière, soit 11 fois plus que la moyenne hebdomadaire du début du mois de juin.'Il est devenu difficile d'échapper au Royaume-Uni aux conversations portant sur le fait de savoir si le pays a raison de lever toutes les restrictions avec des cas qui se multiplient dans la population', explique ce matin, Jim Reid, un analyste chez Deutsche Bank.

Aux Etats-Unis, la pente des cas de coronavirus et de décès dus au Covid-19 compilée par les Centres de contrôle et de prévention des maladies américains (CDC) se redresse tout aussi nettement, en particulier en Floride.Dans ce contexte, les valeurs liées au tourisme et au transport aérien pourraient être particulièrement malmenées en ce début de semaine.Après les banques en hors d'oeuvre la semaine passée, la saison des résultats va par ailleurs entrer dans le dur à Wall Street ces prochains jours et monopoliser l'attention des investisseurs.

Les publications du trimestre écoulé suscitent une attente particulière en raison de la valorisation élevée du S&P 500, qui se traite à plus de 21 fois les bénéfices attendus, contre une moyenne de long terme de 18.IBM donnera ce soir le coup d'envoi des publications 'non-financières', suivi par Netflix demain, Coca-Cola mercredi puis Intel jeudi.L'agenda économique sera calme en début de semaine, mais s'animera à partir de jeudi avec une réunion de la BCE qui permettra d'en savoir plus sur les débats qui animent actuellement l'institution, notamment sur les thèmes de l'inflation et des rachats d'actifs.

Vendredi, les derniers indices PMI devraient montrer que le rythme de l'activité demeure très robuste en Europe en ce début d'été.Signe de la prudence des investisseurs, les marchés d'actions américains avaient pratiquement clôturé au plus bas du jour vendredi, avec des pertes de l'ordre de 0,8% pour le Dow Jones et le Nasdaq.Le bilan hebdomadaire n'est pas plus brillant: le Dow lâche 0,5% sur la la semaine et le Nasdaq décroche de 1,9%.A Paris, le CAC 40 - qui a désormais enfoncé le seuil des 6500 points - a cédé 1,4% la semaine passée, alignant désormais trois semaines consécutives de repli.Copyright (c) 2021 CercleFinance.

