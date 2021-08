Fermeture CAC40: franchit le cap des +24% annuel

publié le 12/08/2021

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris finit sans aucun suspens sur un nouveau record, avec tout de même la perte d'une poignée de points au moment du 'fixing' qui éloigne un peu l'indice de son zénith absolu (sur le CAC40 'GR').Le CAC40 gagne 0,35% et se hisse au-delà des 6.

880 (+24% annuel) : les 6.891 ont été atteints en matinée, de même que les 19.535 sur le 'GR' (+26,5% annuel).Le S&P500 (+0,1%) est également en territoire record à 4.450, le Dow Jones tente de passer en positif.Le T-Bonds US se sont légèrement tendus (+1,5Pt vers 1,3500%) suite aux chiffres publiés à 14H30 (chômage hebdo US, PPI).

En revanche, la trajectoire des actions demeure irrésistiblement haussière et des records absolus tombent en cascade (19.535 pour le CAC40 GR'), ce qui est devenu une litanie quotidienne depuis la mi-juillet à Wall Street, depuis cette semaine en Europe.Le DAX30 bondit de +0,8% (vers 15.953), l'Euro-Stoxx50 (+0,6% à 4.225) pulvérise un nouveau record absolu vers 4.

230, ainsi que l'Euro-Stoxx600 à 475Pts.Aucune remise en cause de la tendance haussière ne s'est esquissée après la publication du PPI à 14H30.L'inflation des prix à la production aux Etats Unis accélère à +7.8% en rythme annuel (+1% m/m) contre +7.2% attendu (soit +0,6%) après +7.3% en juin; le 'core PPI' progresse à +6.2% annuel (soit +0.9% m/m) contre +0,5% attendu et +5.

6% en juin.Les inscriptions aux allocations chômage ont diminué la semaine du 2 août aux Etats-Unis pour s'établir à 375 000 contre 387 000 la semaine précédente (chiffre révisé).La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 396.250 en hausse de 1750 par rapport au niveau révisé de la semaine précédente.Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'établit à 2 866 000, une baisse de 114 000 par rapport au niveau révisé de la semaine du 26 juillet.

La propagation rapide du variant Delta dans certains pays d'Asie et les questionnements toujours présents quant à l'évolution de la politique monétaire de la Fed semblent également justifier une approche prudente.Chiffres macro toujours : les derniers chiffres de la croissance au Royaume-Uni révèlent un rebond de +4,8% après une baisse de 1,6% au premier trimestre 2021 en rythme séquentiel (1ère estimation de l'office national de statistiques (ONS) qui met en avant l'assouplissement des restrictions sanitaires.

Dans l'actualité des valeurs hexagonales, Neoen et son partenaire irlandais BNRG, développeur et exploitant de centrales solaires basé à Dublin, ont fait savoir qu'ils avaient finalisé le financement des centrales solaires de Hilltown, Hortland et Millvalle, d'une puissance cumulée de 58 Mwc.Airbus annonce l'arrivée à Toulouse de la sonde JUICE (JUpiter ICy moons Explorer mission), qu'il a construite et développée pour l'Agence Spatiale Européenne, Toulouse où elle restera pour son assemblage final et sa campagne de tests au centre d'intégration des satellites.

Enfin, Eurofins assure avoir rapidement développé son réseau de centres de dépistage du Covid-19 et désormais compter près d'un millier de centres au sein des principales zones de transit et de villégiature d'une vingtaine de pays européens.