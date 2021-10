Pré-clôture CAC40: teste les 6760, le S&P aligne 8ème hausse consécutive

publié le 22/10/2021

(CercleFinance.com) - Rien ne bouge à 1H de la clôture : le CAC40 affiche toujours +1%... et aucune réaction à la 8ème hausse consécutive du S&P500 (+1,8% hebdo), ni à son second record absolu consécutif (+0,1% à 4.555Pts).Les marchés financiers nous resservent pour la 4ème fois en 5 séances, le même scénario de stagnation au sein d'un corridor de fluctuation de 0,4% d'amplitude, entre 9H20/9H30 et 17H35.

La bourse de Paris qui gagne +1,1% (vers 6.755) se retrouve cette fois enfermée au sein d'un corridor 6,740/6.765.Le CAC40 accroche la résistance des 6.760 grâce à L'Oréal qui s'adjuge plus de 6% après avoir dévoilé hier soir un chiffre d'affaires sur 9 mois en hausse de 18%.Les marchés semblent aussi rassurés par le dossier Evergrande : le géant surendetté de l'immobilier chinois a effectué le versement d'un coupon, repoussant momentanément le risque d'un défaut de paiement.

Dans l'actualité des statistiques, les investisseurs ont pu prendre connaissance ce matin de l'indice flash composite de l'activité globale en France, d'IHS Markit. L'indice est passé de 55.3 en septembre à 54.7 en octobre, signalant ainsi la plus faible expansion du secteur privé français depuis six mois, mais marquant tout de même un fort taux de croissance.' Parmi les divers scénarios de reprise décrits par différentes lettres de l'alphabet, il semble que la France s'oriente vers une reprise en K (caractérisée par un creusement des inégalités, notamment entre les secteurs d'activités)', commente IHS Markit.

Dans la zone euro, l'indice de l'Activité globale est passé de 56.2 en septembre à 54.3 en octobre.La journée sera également marquée par de nouvelles publications de résultats, les géants américains American Express, Honeywell et Schlumberger figurant parmi les sociétés devant dévoiler leurs comptes au cours de la séance.Quelques trimestriels publiés jeudi soir à Wall Street après la clôture ont reçu un accueil glacial: SNAP plongeait de -23%, Intel de -7% et cela devrait plomber les indices US à l'ouverture, au lendemain d'une nouveau record absolu du S&P500 vers 4.551. La dégradation des marchés de taux se poursuit avec un T-Bond US qui teste les 1,7000%.

L'Once d'or se réveille avec un gain de +1,2% à 1.805$... à surveiller après une année très décevante.Dans l'actualité des valeurs françaises, les foncières brillent avec Klépierre +8,5% et Unibail RW qui domine le classement du CAC40 avec +3,5%.Air Liquide dévoile un chiffre d'affaires de 5,83 milliards d'euros au titre du troisième trimestre 2021, s'inscrivant dans le dynamisme du premier semestre avec une progression de 17,2% en données publiées et de 7,1% en données comparables.Renault Group annonce un chiffre d'affaires de près de neuf milliards d'euros sur le troisième trimestre 2021, en repli de 13,4% (-14% à taux de change et périmètre constants) alors que ses ventes mondiales ont baissé de 22,3% à 599.

027 véhicules.Enfin, Aéroports de Paris (ADP -2%) dévoile un chiffre d'affaires en hausse de 11,9%, à 1,87 milliard d'euros sur les neuf premiers mois de 2021, du fait principalement de l'effet de la reprise du trafic sur le chiffre d'affaires de TAV Airports (+55,2%) et d'AIG (+75,3%).