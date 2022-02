Fermeture CAC40: retombe vers 6.500pts, regards tournés vers l'Ukraine

publié le 24/02/2022

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève la séance du jour sur une perte de 3,83% vers 6.521, après avoir concédé jusqu'à près de 5% en fin de matinée, sur fond d'avancée des troupes russes en Ukraine. Après plusieurs semaines de tensions, le conflit ukrainien a en effet pris une tournure nouvelle très tôt ce matin, avec l'entrée des troupes russes en Ukraine, préfigurant une opération militaire massive.

Dans ces conditions, les autres places boursières européennes ne font pas mieux que Paris : Londres cède 3.8%, Francfort recule de 3.9% et l'E-Stoxx50 perd 3.6%. A Wall Street, le Nasdaq se maintient à l'équilibre quand le S&P500 et le Dow Jones cèdent respectivement 0.9% et 1.7%.De son côté, l'indice russe 'RTS' cède près de 40%, à 742 pts (contre 1.226 mercredi), soit le krach boursier le plus dévastateur de son histoire.

Si l'effet de surprise est puissant, le repli des marchés européens ne s'apparente pas à une panique boursière, le repli restant relativement ordonné (pas de 'panic selling', pas de réservation à la baisse).Les marchés -notamment Wall Street- semblent parier sur un conflit de durée limitée, jusqu'à l'installation à Kiev d'un gouvernement favorable à la Russie, comme en Biélorussie.Dans ce contexte, l'Europe a d'ores et déjà annoncé que des sanctions ' massives et ciblées ' seront soumises à l'approbation des dirigeants européens dans la journée.

' Nous ciblerons des secteurs stratégiques de l'économie russe, en interdisant à la Russie l'accès à des technologies et des marchés essentiels pour la Russie. Nous affaiblirons la base économique de la Russie et sa capacité de modernisation. Et, en outre, nous allons geler les avoirs russes dans l'Union européenne et mettre un terme à l'accès des banques russes aux marchés financiers européens ', a précisé Ursula von der Leyen.Ces mesures 'ont pour but de prélever un lourd tribut sur les intérêts du Kremlin et sur sa capacité à financer la guerre ', a-t-elle ajouté.

Un autre scénario, encore plus sombre, est aussi sur la table, Emmanuel Macron évoquant notamment la possibilité d'une 'riposte économique, énergétique et... militaire'.Signe de l'inquiétude des marchés, le VIX, surnommé ' indice de la peur ' mesurant la volatilité des marchés s'envole de 10% à Wall Street, à plus de 33 (pour rappel, au-delà de 20, les marchés sont considérés comme nerveux, en-dessous on parle de climat de confiance).L'or, valeur refuge, progresse de 2%, à 1923 $ l'once (1.972 au plus haut), l'argent prend +1,5% à 25$/Oz. De son côté, le baril de brut franchit les 103$.

Les marchés obligataires, autres 'refuges' traditionnels (risk-off) voient les rendements se détendre de -8,5Pts pour nos OAT, -7,5 pour les Bunds et -5Pts sur les T-Bonds à 1,922% (après 1,846% au plus bas du jour, soit -13Pts).Les investisseurs ont découvert une série de statistiques aujourd'hui aux Etats-Unis, mais ces indicateurs sont relégués au second plan par les considérations géopolitiques.Après une hausse de 2,3% au trimestre précédent en rythme annualisé, le PIB des Etats-Unis a augmenté de 7% au quatrième trimestre 2021, d'après une deuxième estimation du Département du Commerce qui avait annoncé 6,9% en toute première lecture.

Par comparaison, Jefferies attendait une révision à 7,1%.'L'accélération au quatrième trimestre a été tirée par une reprise des exportations ainsi que par une accélération des investissements dans les stocks et des dépenses de consommation', explique l'administration.Elle note pourtant que l'épidémie de Covid-19 a entraîné des restrictions et des perturbations continues des activités dans certaines régions du pays, et que les aides gouvernementales aux entreprises, collectivités et aux ménages ont diminué.Le nombre d'inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage a diminué la de -17.000 à l'issue de la semaine du 14 février aux Etats-Unis, s'établissant à 232 000, contre 249 000 (chiffre révisé) une semaine plus tôt.

Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est établi à 1 476 000, en recul de 112 000 par rapport au chiffre révisé de la semaine précédente, atteignant ainsi son plus faible niveau depuis mars 1970.Dans l'actualité des sociétés françaises, les valeurs bancaires sont lourdement impactée par la forte détente des taux longs et les incertitudes que la situation fait peser sur les entreprises et les marchés.Sté Générale dévisse de -12% vers 27E, BNP-Paribas de -7,5%.AXA (-6,7%) publie pour l'année écoulée un résultat net plus que doublé (+131%) à 7,29 milliards d'euros, ainsi qu'un résultat opérationnel en croissance de 59% à 6,76 milliards, soit 2,75 euros par action (+7% par rapport à 2020 en base normalisée).

Le titre Renault, le plus exposé du CAC40 sur la Russie au travers d'Avtovaz, lâche -9%... mais un titre comme Saint Gobain (usines en Russie et Ukraine) plonge également de -8.7%.Safran publie au titre de 2021, en données ajustées, un résultat net (part du groupe) en baisse de 10% à 760 millions d'euros. A près de 15,3 milliards d'euros, le chiffre d'affaires ajusté s'est contracté de 7,5% en données publiées et de 5,4% en organique.Bouygues a déclaré jeudi avoir atteint ou dépassé ses objectifs financiers au cours de l'exercice 2021, avec un chiffre d'affaires en hausse de 7% à périmètre et change constants, pour totaliser 37,6 milliards d'euros. Le résultat opérationnel courant s'établit pour sa part à 1,69 milliard d'euros, soit une progression de 17 millions d'euros par rapport à 2019.

Enfin, Sopra Steria annonce un résultat net part du groupe en hausse de 75,8% à 187,7 millions d'euros au titre de 2021. A 4,68 milliards d'euros, le chiffre d'affaires du groupe de services informatiques a progressé de 9,8%, dont une croissance organique qui s'est élevée à 6,4%.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.