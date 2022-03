Pré-ouverture CAC 40: vers une ouverture en territoire négatif

publié le 01/03/2022

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait poursuivre son repli mercredi matin dans un climat toujours alourdi par les incertitudes géopolitiques liées à la guerre en Ukraine.Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - livraison mars - cède 11,5 points à 6643,5 points, annonçant une ouverture en territoire négatif.

Le marché parisien avait réussi à limiter la casse hier en terminant la séance sur une perte de 1,4%, à 6658 points, après avoir lâché jusqu'à 3% dans le courant de la matinée.Quoique bien absorbés, les ordres de ventes ont été étoffés puisqu'il s'est échangé plus de 7,5 milliards d'euros sur le CAC 40 lundi.Les investisseurs se préparent à vivre une nouvelle séance volatile ce mardi, au gré des informations concernant l'évolution du conflit ukrainien.

'Nous allons faire face à un nouvelle journée où tous les regards vont être braqués sur l'invasion russe en Ukraine, sur les sanctions occidentales, voire sur la mise en place de mesures encore plus sévères contre la Russie de la part des Etats-Unis et de l'Union Européenne', préviennent les équipes de Danske Bank.Hier, les marchés asiatiques et américains avaient commencé à faire le pari que la diplomatie allait finir par l'emporter, mais les pourparlers entamés par les délégations russe et ukrainienne - qui se sont rencontrées à la frontière avec la Biélorussie - ne semblent pas avoir donné lieu à beaucoup d'avancées.

Plus préoccupant, un convoi militaire russe d'une soixantaine de kilomètres se dirigerait actuellement vers Kiev, si l'on se fie à prises de vue dévoilées par l'opérateur satellitaire américain Maxar.C'est dans ce contexte tendu que les intervenants de marché vont prendre connaissance, ce matin, des indices PMI manufacturiers d'IHS Markit dans la zone euro, qui devraient confirmer l'intensification des tensions inflationnistes.L'indice des prix en Allemagne, lui aussi attendu dans la journée, devrait montrer que les coûts de l'énergie continuent de monter, un phénomène pour lequel aucun apaisement ne se dessine dans l'immédiat.

D'un point de vue graphique, la situation apparaît donc compliquée pour l'indice CAC 40 après son bref passage sous le support majeur des 6500 points jeudi dernier.D'après les analystes techniques de Kiplink Finance, le marché parisien se cherche encore une direction et une tendance plus ferme.'Dans un premier temps, c'est surtout en stabilité que l'indice parisien va devoir se trouver pour parfaire ses deux niveaux d'équilibre à 6750 et 6850 points', estime la société de gestion parisienne.'Même si tous les regards sont actuellement tournés vers la géopolitique, et à juste titre, l'indice parisien conserve toute sa capacité de résilience à l'approche des 6500 points', estime Kiplink.

