Fermeture Wall Street en hausse, portée par le secteur des puces

publié le 24/03/2022

par Caroline Valetkevitch

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, profitant des gains des fabriquants de puces et des valeurs à forte croissance pour effectuer un nouveau rebond, en marge du recul des prix du pétrole, après un début d'année volatile sur fond de crise ukrainienne et de craintes sur la hausse de l'inflation.

L'indice Dow Jones a gagné 1,02%, ou 349,44 points, à 34.707,94 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 63,92 points, soit 1,43%, à 4.520,16 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 269,24 points (1,93%) à 14.191,84 points.

Il s'agit d'une sixième séance dans le vert en huit journées pour les principaux indices de Wall Street, alors que le S&P-500 et le Dow Jones étaient entrés en correction plus tôt cette année.

Nvidia et Intel, qui ont bondi respectivement de 9,8% et 6,9%, ont été parmi les principaux catalyseurs du S&P-500 et du Nasdaq, tandis qu'Apple a fini dans le vert pour une huitième séance consécutive après d'importants replis ce mois-ci.

Des données publiées dans la journée montrent que le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis a reculé à un plus bas depuis plus de cinquante ans.

"Il y a globalement aujourd'hui une impression plus grande de retour à la normale. Mais cela pourrait changer, c'est simplement l'ambiance du jour", a commenté Alan Lancz, président d'Alan B. Lancz & Associates Inc, firme de conseil en investissement basée à Toledo dans l'Ohio.

Les investisseurs ont continué de surveiller les dernuers développements du conflit entre la Russie et l'Ukraine, alors que des réunions de l'Otan et du G7 se tenaient à Bruxelles. Les Occidentaux sont convenus de renforcer leur aide militaire à l'Ukraine et d'accentuer les sanctions contre la Russie.

Uber Technologies a progressé de 5% après l'annonce d'un accord pour rassembler sur son application l'ensemble des taxis de la ville de New York.

(version française Jean Terzian)