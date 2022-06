Ouverture CAC40: un rebond se dessine avant les annonces de la Fed

publié le 15/06/2022

(CercleFinance.com) - Après avoir cédé plus de 5% ces trois derniers jours, la bourse de Paris gagne ce matin près 1,4%, autour des 6.030 points, portée par des rachats à bon compte. A quelques heures des décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, la prudence reste néanmoins de mise.

Le scénario de base reste celui d'un relèvement de taux de 50 points de base, mais l'hypothèse d'une hausse de 75 points semble désormais rallier beaucoup de suffrages et ne surprendrait pas les marchés.Les intervenants surveilleront par ailleurs les nouvelles prévisions de l'institution en matière d'évolution future des taux, qui pourraient faire apparaître une sérieuse option en vue d'un relèvement de 75 points de base en juillet.

'Nous nous attendons (...) à ce que le président Powell ait l'air beaucoup plus sérieux qu'il ne l'était lors de la réunion de mai quant à sa volonté de faire tout ce qui est nécessaire pour combattre l'inflation', explique Allison Boxer, économiste US chez PIMCO.'Nous pensons que le président Powell profitera de la conférence de presse pour signaler que des hausses plus importantes sont de nouveau sur la table et qu'elles ne ralentiront pas en septembre', ajoute l'analyste.

Du côté des statistiques, les investisseurs prendront connaissance d'une flopée d'indicateurs américains cet après-midi, dont l'indice Empire State de la Fed de New York, les ventes de détail, les prix à l'importation et les stocks des entreprises.En Europe, le marché suivra avec attention, en fin de matinée, les chiffres de la production industrielle et de la balance commerciale en zone euro.Après la forte correction de la veille, les mouvements sont plus limités ce matin sur le marché obligataire en attendant les annonces de la Fed, avec un rendement des bons du Trésor américains à dix ans qui se stabilise à 3,43%.

En Europe, le rendement du Bund allemand de même échéance ressort à 1,74%.Sur le marché des changes, le dollar se tasse légèrement face à l'euro, autour de 1,0487$.Le baril de Brent s'échange quant à lui pour 121$. Dans l'actualité des sociétés, Euronext a annoncé mercredi avoir bouclé avec succès la migration de son centre de données historique de Basildon (Royaume-Uni) vers une nouveau site basé à Bergame (Italie).Air Liquide et le Groupe ADP (Aéroports de Paris) annoncent un projet de création de la première coentreprise d'ingénierie spécialisée dans l'accompagnement des aéroports pour leurs projets d'intégration de l'hydrogène dans leurs infrastructures.

TotalEnergies indique s'associer à la Compagnie des Bois du Gabon (CBG) pour 'développer un nouveau modèle de gestion forestière associant la production durable de bois, la préservation de la biodiversité et la séquestration pérenne du carbone'.Enfin, Lhyfe annonce avoir conclu un protocole d'accord avec les Chantiers de l'Atlantique, pour le développement de plateformes de production d'hydrogène sur des parcs éoliens en mer.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.