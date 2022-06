Mi-séance CAC40: test éphémère des 6.000, marchés de taux assez lourds

publié le 21/06/2022

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris avait superbement entamé cette seconde séance du 3ème trimestre, le CAC40 fusant jusque vers 6.032Pts (+1,8% après +0,6% lundi), dans des volumes demeurant, certes, modestes.Mais le CAC a reperdu la moitié de ses gains entre 12H30 et la réouverture de Wall Street, la bourse de Francfort ne grappille plus que 0,2%.

Les indices US se montrent tout de même vigoureux avec +1,4% pour le Dow Jones, +1,9% pour le S&P500 et +2,4% pour le Nasdaq... mais les opérateurs semblent parier que ces beaux gains vont s'étioler.Les marchés de taux n'ont pas bonne mine ce mardi : les T-Bonds affichent +6Pts à 3,302%, nos OAT se tendent vers 2,343% (+2Pts), les Bunds également à 1,7730%.

Selon Patrick Zweifel, le chef économiste chez Pictet Asset Management 'la politique menée par la Réserve fédérale américaine, devrait presque avoir atteint son niveau le plus agressif depuis le début du cycle inflationniste actuel'.'Car les pressions sur les prix vont s'atténuer au cours des prochains mois, et la récente hausse des rendements obligataires montre que, grâce à la rhétorique sévère de la Fed, nous avons déjà parcouru une bonne partie du chemin', explique-t-il.

L'intervention du président de l'institution, Jerome Powell, qui sera audité mercredi et jeudi par le Congrès américain, sera d'autant plus suivie.'Si l'inflation commence à s'améliorer, les tensions marquées qui s'exercent sur les rendements obligataires pourraient s'atténuer et alléger en conséquence la pression sur les marchés d'actions', assure Mike Gibbs, le directeur du portefeuille d'actions de Raymond James.'Une fois que le calme sera revenu après le marché baissier que nous connaissons à l'heure actuelle, nous pensons que les investisseurs de long terme pourraient trouver les profils risque/rendements attractifs aux niveaux de valorisation actuels', poursuit-il.

'Et il s'agit-là d'une question de court terme, c'est-à-dire de l'ordre de quelques semaines ou mois', conclut l'analyste.A l'exception des derniers chiffres des ventes de logements anciens aux Etats-Unis, aucune statistique ne figure à l'agenda du jour.Du coté des valeurs, Valneva poursuit son rallye avec +18% (accord avec Pfizer sur le traitement de la maladie de Lyme) easyJet a annoncé avoir passé à Airbus une commande estimée à quelque 6,5 milliards de dollars (environ 6,2 milliards d'euros) portant sur l'acquisition de 56 appareils A320neo. Dans un communiqué, la compagnie précise que cet accord s'inscrit dans le cadre de l'exercice d'options et de droits d'achat qui avaient été déterminés lors d'un précédent contrat conclu en 2013.

Air Liquide a signé avec Vattenfall aux Pays-Bas son plus grand contrat d'achat d'énergie renouvelable à long terme (PPA) dans le monde à ce jour. Ce contrat porte sur une capacité éolienne offshore en cours de construction d'environ 115 MW. La durée de ce contrat est de 15 ans et son démarrage est prévu en 2025. L'énergie renouvelable fournie par Vattenfall sera générée par le parc éolien offshore Hollandse Kust Zuid (HKZ).Eramet (+8%) annonce la signature du contrat de cession d'Aubert & Duval avec le consortium Airbus, Safran et Tikehau ACE Capital. L'opération devrait être finalisée d'ici la fin d'année. Aubert & Duval est l'un des leaders mondiaux des aciers de hautes performances, des superalliages, du titane et de l'aluminium, et un fournisseur stratégique pour la filière aéronautique.

