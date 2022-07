Mi-séance CAC40: rebond laborieux après balance commerciale allemande

publié le 04/07/2022

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris conforte ses gains initiaux et affiche une avance de 0,7% à 0,9%, ce qui replace le CAC40 à proximité immédiate des 6.000 (5.975 actuellement).Le CAC40 devance le DAX (+0,2%) qui reste à la traine après publication d'un chiffre historique (l'Allemagne a cessé d'être excédentaire en mai !).

Les volumes sont évidemment squelettiques (moins de 900MnsE échangés en 6 heures et demie en ce jour de clôture des marchés aux Etats-Unis pour cause de fête nationale.L'indice parisien est notamment soutenu par Alstom et TotalEnergies qui gagnent près de 3%. Ce matin, les investisseurs ont pu prendre connaissance de la balance commerciale allemande qui ressort négative de -1MdE pour la première fois depuis plus de 30 ans (1991) ainsi que des prix à la production industrielle sur le vieux ContinentIls ont augmenté de 0,7% dans l'Eurozone et de 0,8% dans l'UE, selon les estimations d'Eurostat, après des hausses de 1,2% dans la zone euro et de 1,3% dans l'UE le mois précédent.

Par rapport à mai 2021, les prix à la production industrielle ont augmenté de façon vertigineuse : de 36,3% dans la zone euro et de 36,4% dans l'UE en mai... mais les optimistes notent une légère décrue par rapport à des variations annuelles de respectivement 37,2% et 37% observées au mois d' avril: le sommet de la courbe aurait-il été atteint ?Les marché obligataires ne paraissent pas rassurés puisque les rendements remontent brutalement de +13Pts sur nos OAT ou +11Pts sur les Bunds à 1,93% et 1,34% respectivement... et même +14Pts sur les BTP italiens à 3,34%.L'Euro profite de ce regain de rémunération pour grappiller +0,2% vers 1,0440/$, mais en l'absence des cambistes américains, mieux vaut ne pas tirer trop de conclusions.

Dans les prochains jours, paraîtront également les indices d'activité PMI composites, les productions industrielles française et allemande, les ventes de détail en zone euro, et surtout le rapport mensuel sur l'emploi américain.'Nous prendrons connaissance des minutes des réunions de juin de la Fed (mercredi) et de la BCE (jeudi), mais cela sera légèrement daté compte tenu de la rapidité avec laquelle la situation macroéconomique évolue', note en outre Deutsche Bank. Dans l'actualité des valeurs, Orpea (+4%) annonce qu'un renouvellement de son conseil d'administration sera proposé à la prochaine AG, avec notamment l'arrivée de l'ex-PDG de la SNCF Guillaume Pepy qui doit prendre la présidence du conseil.Plastic Omnium fait part de la clôture de l'acquisition d'AMLS (Automotive Lighting Systems), activité du groupe ams OSRAM, qui intègre désormais la division Lighting nouvellement créée au sein de l'équipementier automobile.

Elior Group annonce une série de changements au sein de son conseil d'administration, dont la nomination de Bernard Gault comme PDG : il assurera ainsi la continuité du plan de redressement des marges initié depuis sa nomination à la direction générale... mais ce cumul des fonctions déplait au marché et le titre lâche -3,5% vers 2,12E.Saint-Gobain indique avoir signé un accord définitif en vue de la cession de Protrae, son activité de transformation et de distribution de bois au Danemark, en raison d'un positionnement et d'une taille critique insuffisants.Enfin, Schneider Electric indique avoir signé, le 3 juillet, l'accord-cadre prévoyant la cession de ses activités en Russie à l'équipe dirigeante locale, cession qui reste soumise aux approbations réglementaires et à d'autres conditions.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.