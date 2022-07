Pré-clôture CAC40: se maintient à flot, DAX impacté par IFO et Gazprom

publié le 25/07/2022

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris a subi un petit trou d'air vers 16H30 (retour à l'équilibre) alors que Gazprom a annoncé réduire encore ses quantités de gaz livré via Norstream-1 : le DAX, le premier concerné par les pénuries d'énergie, a chuté jusqu'à -0,8%.

Mais le CAC est remonté en territoire positif et affiche environ +0,2% (6.215/6.220) alors Wall Street effectue une entame prudente après sa chute de vendredi (-0,9% pour le S&P500, -1,8% sur le Nasdaq).Les gains espérés en préouverture ne sont pas au rendez-vous puisque le Dow Jones ne grappille que 0,2% et le 'S&P' +0,1%.

.. et c'est encore plus décevant pour le Nasdaq qui recule de -0,3 à -0,4% (perte supérieure à 2% en 48H).L'Euro-Stoxx50 aura du mal à ne pas retomber dans le rouge (sous 3.600), dans le sillage d'Amsterdam (-0,2%) plombé par les -10% de Philips.La bourse de Francfort (-0,7% vers 13.160) subit également l'impact d'un très mauvais indice IFO: le climat des affaires s'est détérioré plus nettement que prévu au mois de juillet en Allemagne.

Il est ressorti à 88,6 ce mois-ci après 92,2 en juin alors que le consensus l'attendait à 90,1.Le sous-indice mesurant les 'conditions actuelles' a reculé à 97,7 contre 99,4 en juin (9.000 entreprises ont répondu à l'enquête), alors que celui concernant les anticipations est le plus inquiétant : il a lourdement chuté, passant de 85,5à 80,3 selon l'institut munichois.'Ce nouveau repli (...) vient s'ajouter aux signes montrant que l'économie allemande est au bord de la récession, la cherté des prix de l'énergie et les inquiétudes sur l'approvisionnement en énergie pénalisant les perspectives des entreprises', ont réagi les analystes de Capital Economics.

.La surperformance du CAC40 s'explique par la bonne tenue des banques et du secteur auto, mais aussi par l'absence de volumes: il s'est échangé moins de 1,2MdE à Paris en 8 heures de transactions.Les carnets d'ordres quasi-déserts permettent de tirer les cours avec une mise de fond dérisoire.Cela permettrait d'amortir une déception avec les premiers résultats des 'GAFAM' ou une inquiétude en cas de tonalité 'faucon' du communiqué de la FED mercredi soir.Les intervenants se préparent à une semaine intense et potentiellement décisive avec une avalanche de résultats trimestriels, des 'stats' (comme le PIB US) qui seront entrecoupés des annonces de politique monétaire de la Réserve fédérale.

'Il va être intéressant de voir comment Powell va essayer de naviguer entre nécessité de réduire l'inflation et de soutenir la croissance', préviennent ce matin les équipes de Deutsche Bank.Les publications des poids lourds technologiques seront particulièrement scrutées alors que les investisseurs s'interrogent sur la vigueur de la demande des consommateurs et des entreprises dans un contexte de ralentissement économique.Les géants Microsoft et Alphabet publieront leurs comptes demain, suivis de Meta Platforms mercredi puis d'Apple et Amazon jeudi.La semaine sera de loin la plus chargée de cette saison des résultats aux Etats-Unis, avec un total de 175 composantes du S&P 500, dont 12 de l'indice Dow Jones, devant dévoiler leurs chiffres du deuxième trimestre.

En France, la journée de jeudi va être particulièrement lourde avec les résultats de nombreux groupes du CAC 40, dont ceux d'Air Liquide, Capgemini, L'Oréal, Orange, Sanofi, Safran ou Schneider Electric.De fait, toute surprise, dans un sens ou dans l'autre, risque d'impacter fortement les indices.La semaine promet également d'être riche du côté des indicateurs économiques.Les intervenants prendront connaissance jeudi de la première estimation du PIB américain de deuxième trimestre, attendu en hausse de 0,5% après son repli de 1,6% au premier trimestre.Point d'orgue de la semaine, les acteurs de marché découvriront vendredi aux premiers chiffres de la croissance en zone euro au titre du deuxième trimestre, mais aussi aux derniers chiffres de l'inflation dans la région, qui pourrait une fois de plus surprendre à la hausse.

Pour l'heure, les marchés obligataires se dégradent légèrement avec des OAT qui affichent +3,5Pts à 1,6450%, les Bunds affichent également +2,5Pts à 1,0450 (le 'spread' OAT/Bund s'écarte à +60Pts, contre +30Pts de base en début d'année). La situation s'améliore un peu pour les BTP italiens, ils tendent symboliquement de +1Pts à 3,43% mais le 'spread' avec le Bund retombe sous +240Pts.L'Euro se montre plutôt robuste, avec +0,4% vers 1,0245$, le baril des Brent est peu changé (+0,3%) à 104$ à Londres, le WTI prend +0,4% à 95,7$ sur le NYMEX.Du coté des valeurs, Faurecia (+5,5%) affiche une perte nette part du groupe de 296 millions d'euros pour le premier semestre 2022, contre un bénéfice de 146 millions un an auparavant, ainsi qu'une marge opérationnelle en recul de 2,9 points à 3,7%, mais un cash-flow net positif de 102 millions.

Plastic Omnium (+3%) publie au titre du premier semestre 2022 un résultat net part du groupe en baisse de 27% à 104 millions d'euros, une marge opérationnelle en retrait de 1,6 point à 4,6%, mais un cash-flow libre à 134 millions d'euros, en ligne avec ses objectifs.Eutelsat Communications a confirmé lundi dans un communiqué qu'il discutait d'un rapprochement de ses activités avec celles de OneWeb en vue de créer un leader mondial dans le domaine de la connectivité.Réagissant à de récentes rumeurs de marché, l'opérateur satellitaire explique que les deux sociétés planchent sur un projet de fusion qui pourrait prendre la forme d'un échange d'actions: ce n'est pas du goût des investisseurs...Eutelsat dévisse de -18%.Orange annonce avoir signé avec Masmovil un accord ferme pour le regroupement de leurs activités en Espagne, transaction basée sur une valeur d'entreprise de 18,6 milliards d'euros, dont 7,8 milliards pour Orange Espagne.

