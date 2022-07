Mi-séance CAC40: conclut au zénith le meilleur mois juillet en 25 ans

publié le 29/07/2022

(CercleFinance.com) - Le mois de juillet se termine en apothéose, avec un CAC40 qui s'envole de +1,6% vers 6.450, dans le sillage des valeurs du luxe (Hermès gagne 7%) puis de Cap Gemini (+8%).Bourse de Paris engrange +7% au mois de juillet, un mois boursier traditionnellement favorable mais qui s'impose comme le meilleur depuis 1997 et 2009: il s'agit donc de 'la performance de la décennie': tout simplement exceptionnel, surtout vu le contexte.

La baisse annuelle du CAC40 repasse sous la barre des 10% (le S&P500 affiche encore -14%, le DAX -15,4%: une fois de plus, le 'luxe' fait une vraie différence.Les 'chiffres du jour', eux, n'incitent vraiment pas à l'euphorie: le PIB de l'Allemagne est resté inchangé (0,0%) au deuxième trimestre 2022 par rapport au premier, selon les données ajustées des variations de prix, saisonnières et calendaires de Destatis, alors que Commerzbank espérait une croissance de 0,1%.

'Après un début d'année brillant (+0,8% au premier trimestre, chiffre révisé d'une estimation précédente qui était de +0,2%), la croissance économique s'est arrêtée, sans amélioration en vue', constate la banque, pour qui le risque de récession augmente.'L'inflation élevée et les craintes d'une crise du gaz ont fait chuter la confiance des consommateurs et des entreprises. L'évolution réelle de l'économie dépend finalement avant tout de l'approvisionnement en gaz par Poutine', poursuit-elle.

La PIB de la zone euro pour le deuxième trimestre (corrigé des variations saisonnières) a augmenté de 0,7% dans la zone euro et de 0,6% dans l'UE, par rapport au trimestre précédent, selon l'estimation rapide préliminaire d'Eurostat: le score est amélioré par la hausse surprise de +1% du PIB italien.Mais attention, l'inflation en Espagne bat un record à +10,8%, pire que les 10% anticipés.L'inflation s'établit à près de 9% en moyenne dans l'Eurozone (à 8,9% contre 8,6% en juin) et aux Etats Unis, la hausse annualisée de l'indice des prix PCE s'est accru à +6,8% en données totales, elle est de +4,8% hors énergie et alimentation (contre 4,7% attendu): pas de signe de plafonnement ou d'inflexion à la baisse comme certains l'espéraient.

Avec la flambée de prix, les ménage s'empressent d'acheter ce qui risque de valoir plus cher ces prochains mois: les dépenses de consommation des ménages ont progressé de 1,1% en juin par rapport au mois précédent aux Etats-Unis, d'après le Département du Commerce, déjouant une anticipation de +0,8%. De leur côté, les revenus des ménages se sont accrus de 0,6%, les coûts salariaux progressent de +1,3% (plus fortement que les 1,1% attendus).L'annonce, hier, d'un repli de 0,9% du PIB américain au deuxième trimestre a rendu perplexe bon nombre d'intervenants, en renforçant le scénario d'une récession mais en ouvrant aussi la voie à un éventuel assouplissement de la part de la Fed: le 'PCE' publié ce vendredi ne va pas dans ce sens.La tendance sur les places boursières occidentales reste en fait soutenue par les trimestriels, et la flambée du titre Amazon (+11%) en réaction à ses trimestriels et après avoir revu à la hausse ses objectifs annuelsSur les marchés obligataires, les rendements se retendent de +9Pts sur nos OAT à 1,4600% et sur les Bunds (à 0,8900%).

La bonne surprise provient des BTP italiens qui se détendent de -5Pts à 3,21% : le 'spread' avec l'Allemagne se contracte vers +230Pts de base contre 250 en début de semaine.L'Euro fait le yo-yo: il retombe vers 1,0145 après s'être redressé vivement vers 1,0250 ce matin.Hier soir, Apple a dévoilé des ventes d'iPhone et d'iPad meilleures que prévu, en dépit des problèmes d'approvisionnement actuels et des confinements en Chine.Du coté des valeurs en France, Air France-KLM a annoncé vendredi avoir renoué avec les profits au deuxième trimestre. La compagnie indique avoir dégagé un bénéfice net de 324 millions d'euros sur la période avril-juin, contre une perte de quasiment 1,5 milliard d'euros sur le deuxième trimestre 2021.BNP Paribas a réalisé un résultat net part du Groupe de 5 285 millions d'euros au premier semestre 2022, en hausse de 13,0% par rapport au premier semestre 2021. Hors éléments exceptionnels, il s'établit à 5 409 millions d'euros en progression de 26,4%.Engie publie un résultat net récurrent (RNR) part du groupe des activités poursuivies de 3,2 milliards d'euros pour le premier semestre 2022, contre 1,3 milliard au 30 juin 2021, grâce à la forte croissance de l'EBIT et à la baisse du taux effectif d'impôt récurrent.

Hermès International dévoile au titre du premier semestre 2022 , un résultat net part du groupe en hausse de 40% à 1,64 milliard d'euros, ainsi qu'une rentabilité opérationnelle courante à son plus haut niveau historique à 42% contre 41% à fin juin 2021.