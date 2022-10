Pré-clôture CAC40: semble résister à une forte dégradation des taux

publié le 10/10/2022

(CercleFinance.com) - Entame de semaine plutôt rassurante avec un CAC40 qui consolide aux alentours de 5.850, malgré l'intensification du conflit en Ukraine (pluie de missiles sur tout le territoire, E.Macron se déclare extrêmement préoccupé), malgré la forte tension des taux, la chute de la Livre britannique (BoE en difficulté).

.. et maintenant le recul de -0,3% du Dow Jones et de -0,8% du S&P500.Rien n'y fait, la Bourse de Paris résiste et le CAC40 qui affichait -1% en milieu de matinée (sous les 5.800) limité largement la casse, dans des volumes d'échanges anémiques (moins de 1,5MdsE échangé à 40Mn de la clôture).Le principal enjeu de cette semaine, c'est le coup d'envoi à la saison des résultats de troisième trimestre aux Etats-Unis, avec les premières publications des performances trimestrielles des banques (JP Morgan Chase, Morgan Stanley ou Citigroup) ce vendredi.

Le Nasdaq (-1,3%) est plombé par avertissement lancé par le fabricant de semiconducteurs AMD qui perd 3% (rien de spectaculaire) et surtout de nouvelles sanctions américaines contre la Chine et notamment l'interdiction d'exporter des puces haute performance vers l'Empire di Milieu... le 1er client mondial de cette industrie aux Etats Unis.Aucune statistique n'est attendue ce lundi, mais les opérateurs peinent à digérer le rapport sur l'emploi américain publié vendredi : ils globalement mal accueilli par les marchés obligataires qui poursuivent leur dégradation.

Les 'Gilts' britannique se font littéralement tabasser avec +33% à 4,56%: ils renouent avec les pires niveaux affichés le 28 septembre dernier (jour du 'flash krach').Nos OAT et les Bunds voient leurs pertes s'aggraver sérieusement cet après-midi avec +12 et +15Pts base à respectivement 2,92% et 2,344%.En Italie, les BTP font cavalier seule à la hausse avec une légère détente de 4,70 vers 4,69%.Aux Etats-Unis, les T-Bonds varient peu en transactions électroniques (étroites fluctuations autour de 3,88/3,89%), le marché obligataire étant fermé pour cause de Colombus Day.

'Alors que la Fed semble toujours d'humeur 'faucon' et que les économies américaine et mondiale sont en difficulté, nous nous attendons maintenant à ce que le S&P 500 baisse davantage que nous ne le pensions auparavant', estimait vendredi soir Capital Economics.Du côté des valeurs à Paris, Renault gagne plus de 4% alors que le constructeur automobile est actuellement engagé 'en confiance' dans des discussions avec Nissan autour d'initiatives continues pour renforcer la coopération et l'avenir de leur alliance... mais les observateurs retiennent qu'il serait surtout question d'un désengagement de Renault dans Nissan, de 43% vers 15% selon la partie japonaise.

TotalEnergies perd 2,6% sur fond des blocages des dépôts en France (reconduit pour 24H par la CGT), blocages qui amènent la compagnie énergétique à proposer d'anticiper au mois d'octobre la négociation annuelle obligatoire avec les partenaires sociaux, qui était prévue en novembre.La galaxie Casino/Rallye continue de s'enfoncer vers de nouveaux planchers historiques avec des pertes respectives de -5 et -7,5% (Casino a testé 7,5E et pèse désormais à peine 850MnsE de 'capi').Remy-Cointreau ferme la marche avec -6,5% (craintes sur les ventes en Asie ?).