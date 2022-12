Fermeture Wall Street en baisse, le risque de récession préoccupe

publié le 06/12/2022

par David French

NEW YORK (Reuters) - Wall Street a terminé dans le rouge et le S&P 500 a enregistré sa quatrième séance consécutive de baisse mardi, l'incertitude sur l'évolution des taux d'intérêt aux Etats-Unis et les mises en garde concernant une possible récession pesant sur le sentiment des investisseurs.

L'indice Dow Jones a clôturé en baisse de 1,03% à 33.596,34 points, le S&P 500 de 1,44% à 3.941,26 et le Nasdaq Composite a reculé de 2% à 11.014,89.

Parmi les plus fortes baisses du S&P, l'action Meta Platforms a dévissé de 6,8% après la publication d'un article du Wall Street Journal selon lequel les autorités de régulation européennes ont décidé que Facebook ou Instagram n'avaient pas à imposer à leurs utilisateurs d'accepter des publicités personnalisées en fonction de leur activité numérique.

Cependant, presque tous les indices sectoriels du S&P ont cédé du terrain, en particulier les valeurs technologiques, l'énergie et les télécommunications. Seuls les groupes de services aux collectivités, valeurs défensives privilégiées dans les périodes d'incertitude, ont tiré leur épingle du jeu (+0,7%).

La nervosité des investisseurs a été accentuée mardi par plusieurs avertissements émis par des géants de la finance sur les risques de récession l'an prochain aux Etats-Unis.

Le directeur général de Bank of America, Brian Moynihan, a prédit trois trimestres de contraction modérée de l'activité en 2023. Celui de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, a dit s'attendre à une récession "légère ou plus prononcée" en raison de l'inflation qui réduit les capacités de dépense des consommateurs.

"On s'attend généralement à une contraction de l'économie aux deux premiers trimestres de l'an prochain, cela va avoir un impact sur les résultats, c'est là-dessus que se focalisent les investisseurs", a déclaré Hugh Johnson, du cabinet Hugh Johnson Economics à Albany, dans l'Etat de New York.

Bank of America a abandonné 4,2%.

Les inquiétudes sur la croissance s'ajoutent aux interrogations sur le rythme de relèvement des taux de la Réserve fédérale après de solides statistiques sur l'emploi vendredi et l'activité des services lundi qui remettent en cause le scénario de hausses des taux plus modérées, grâce auquel le S&P 500 a pris près de 14% en octobre et novembre.

