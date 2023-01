Fermeture CAC40: la tendance haussière se poursuit au-delà des 6900pts

publié le 09/01/2023

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève la séance sur un hausse de 0,68%, à 6907 points, notamment tirée par STMicro (+5,2%), Eurofins Scientific (+4,5%), ou encore Carrefour (+4,4%) Cette nouvelle hausse porte à pratiquement 7% le gain de l'indice depuis le début de l'année, signalant ainsi la meilleure entame d'année boursière des quarante dernières années.

Le vert est aussi de mise outre-Atlantique avec +4% sur le S&P500 et +2% sur le Nasdaq.Les investisseurs veulent croire que le premier mois de l'année imprime généralement la tendance générale sur les marchés d'actions: vu le rallye actuel, ce pourrait être une année historique !D'après les calculs de S&P Dow Jones Indices, lorsque l'indice S&P 500 progresse au mois de janvier, il s'inscrit en hausse sur l'ensemble de l'exercice dans plus de 71% des cas.

Le théorème s'était largement vérifié l'an dernier, puisque le S&P avait chuté de 5% sur le premier mois de l'année avant de finir l'exercice 2022 sur un repli d'un peu plus de 19%.De même, les analystes rappellent qu'il est extrêmement rare qu'une année de correction boursière soit suivie par un nouvel exercice dans le rouge, ce qui fait prédire aux stratégistes une année boursière 2023 plutôt favorable.'Nous recommandons aux investisseurs de se montrer patients et pragmatiques, c'est-à-dire d'utiliser les accès de faiblesse pour se renforcer (dans une optique de long terme) et de ne pas chasser à tout pris les rallyes qui pourraient se présenter', prévient Mike Gibbs, le directeur du portefeuille d'actions et de la stratégie technique chez Raymond James.

Ce matin, les investisseurs ont pu prendre connaissance du taux de chômage en Europe en novembre. Corrigé des variations saisonnières, il est ressorti à 6,5% (stable par rapport à octobre) dans la zone euro, tandis que celui de l'UE était de 6%, également atone par rapport au mois précédent, selon les données d'Eurostat.L'office statistique de l'Union européenne estime qu'en novembre, 12,95 millions de personnes étaient au chômage dans l'UE, dont 10,85 millions dans la zone euro, des nombres en hausse de 10.000 dans l'UE et en diminution de 2.000 dans la zone euro. En Allemagne, la production industrielle a légèrement rebondi de 0,2% d'un mois sur l'autre en novembre, tirée par les biens de consommation après sa baisse de 0,4% enregistrée en octobre, selon les données de Destatis, l'office fédéral de la statistique.

En Europe, l'indice 'Sentix' du moral des milieux d'affaires remonte de -21 à -17 alors que les prix de l'énergie s'assagissent.La hausse des indices boursiers qui pénalisait un peu le compartiment obligataire ('risk-off') ce matin inverse lui aussi la vapeur puisque les taux se détendent maintenant de -2Pts sur les T-Bonds US (vers 3,55%) et les Bunds reviennent vers l'équilibre à 2,21400%... Enfin, l'Euro gagne près de 1% face au billet vert et s'échange désormais contre 1,0748 $; porté par la vague de flux financiers se déplaçant de Wall Street vers l'Europe. Dans l'actualité des sociétés, Dassault Systèmes annonce l'entrée en vigueur à partir de ce jour de l'organisation de sa gouvernance, dévoilée le 27 avril dernier, faisant de son fondateur Charles Edelstenne le président d'honneur de la société, outre sa fonction maintenue d'administrateur.

CGG annonce le démarrage d'un nouveau projet de retraitement sismique 3D dans le bassin de Foz do Amazonas dans la marge équatoriale du Brésil, projet qui devrait s'achever fin 2023, avec des premières images dès le mois de juin.Stellantis a annoncé lundi la signature d'un accord avec l'australien Element 25 portant sur l'approvisionnement en sulfate de manganèse pour ses batteries de véhicules électriques.Vinci annonce que Omexom ENR Sud-Ouest (VINCI Energies), en groupement avec SBIPB et Profil du Futur (ArcelorMittal), va construire une centrale photovoltaïque de 4,6 MWc pour EDF Renouvelables à La Réunion. Les organisations Zero Waste France, ClientEarth et Surfrider Foundation Europe annoncent avoir assigné Danone en justice. Les trois ONG reprochent au géant de l'agroalimentaire de faillir à son devoir de vigilance en matière d'utilisation du plastique.

Enfin, L'Oréal annonce une prise de participation minoritaire, par l'intermédiaire de son fonds de capital-risque BOLD (Business Opportunities for L'Oréal Development), dans la start-up de micro-impression Prinker Korea. Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.