Pré-ouverture Wall Street ouvre en hausse avec les résultats de sociétés

publié le 09/02/2023

(Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, les bons résultats d'entreprises et la hausse plus forte que prévu des inscriptions au chômage aux Etats-Unis ayant permis de reléguer au second plan les inquiétudes concernant la trajectoire des taux d'intérêt.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 251,13 points, soit 0,74% à 34.200,14 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,91% à 4.155,28 points.

Le Nasdaq Composite prend 1,31%, soit 156,58 points, à 12.067,10 points.

Alors que les investisseurs tentent de digérer les dernières déclarations des banquiers centraux sur les taux, qui ont suscité diverses interprétations, le seul indicateur attendu dans la journée aux Etats-Unis a montré jeudi que les inscriptions au chômage avaient augmenté plus que prévu lors de la semaine au 4 février, à 196.000, tandis que les économistes attendaient en moyenne 190.000.

Ces données font également suite à la publication la semaine dernière des chiffres de créations d'emplois aux Etats-Unis pour le mois de janvier, largement supérieurs aux attentes, qui ont fait vaciller les marchés.

"Il y a tellement d'entreprises qui licencient et cela va finir par affaiblir le marché du travail. Pour la Fed, c'est trop tôt, mais si cette tendance se poursuit et que l'inflation continue à se diriger vers le bas, alors le discours de la Fed changera et une pause n'est pas si loin", a dit Peter Cardillo, économiste en chef chez Spartan Capital Securities.

De nombreux plans de suppressions d'emplois ont été annoncés ces dernières semaines aux États-Unis, notamment dans le secteur technologique.

Les inquiétudes persistent toutefois concernant la trajectoire future des taux d'intérêt, notamment après que le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré mardi qu'il faudrait du temps pour ramener l'inflation vers l'objectif de 2%, tout en affirmant que la désinflation avait commencé.

Aux valeurs, la séance de ce jeudi est surtout marquée par l'actualité des entreprises, avec une nouvelle salve de publications financières au programme.

Walt Disney gagne 3,9% après avoir annoncé mercredi la suppression de quelque 7.000 postes, et les groupes de casinos Wynn Resorts et MGM gagnent respectivement 5,9% et 8% après leurs bons résultats du quatrième trimestre.

Pepsi, qui a fait état jeudi des ventes et d'un bénéfice supérieurs aux prévisions pour le quatrième trimestre, progresse pour sa part de 2,4% à l'ouverture, et la chaîne hôtelière Hilton prend 2,1% après avoir fait état d'une hausse de son bénéfice trimestriel, aidé par la forte demande de voyages et les tarifs élevés pour les chambres.

Kellogg's prend 1,6%, porté également par ses résultats trimestriels.

En revanche, Mattel, le fabricant des poupées Barbie, recule de 9,8% en réaction à une prévision de bénéfices pour 2023 moins optimiste qu'attendu.

Sur plus de la moitié des sociétés du S&P 500 qui ont jusqu'à présent publié leurs résultats du quatrième trimestre, 69% ont dépassé les estimations du marché, selon les données IBES de Refinitiv.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)