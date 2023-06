Fermeture Wall Street en hausse après l'emploi et l'accord sur la dette

publié le 02/06/2023

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fait bon accueil vendredi au vote par le Congrès américain d'un accord bipartisan sur la dette fédérale des Etats-Unis et au rapport sur l'emploi témoignant d'un marché du travail dynamique mais d'une moindre augmentation des salaires le mois dernier.

L'indice Dow Jones a gagné 2,12% à 33.762,76 points, le S&P 500 a pris 1,45% à 4.282,37 points et le Nasdaq Composite a progressé de 1,07% à 13.240,77.

Sur la semaine écoulée, le Dow a gagné 2,02%, le S&P 1,82% et le Nasdaq 2,04%.

Le Nasdaq a inscrit en séance un plus haut en 13 mois et enregistre sa sixième semaine consécutive de gain, ce qui ne lui était plus arrivé depuis janvier 2020.

Les onze indices sectoriels du S&P 500 ont fini dans le vert.

Selon le rapport mensuel du département du Travail, l'économie américaine a créé 339.000 emplois non-agricoles le mois dernier, plus qu'attendu, mais la hausse des salaires a ralenti, ce qui plaiderait en faveur d'une pause dans la politique de resserrement monétaire de la Réserve fédérale.

Certains analystes tempèrent toutefois cet optimisme, soulignant que le nombre de créations d'emplois bien supérieur aux attentes du marché indique que la Fed n'a pas encore maîtrisé l'inflation.

"De notre point de vue, le marché a complètement tort sur son évaluation. La perception du marché est que cette économie allait ralentir, que l'inflation allait s'effondrer et que la Fed allait inverser sa politique et commencer à réduire les taux d'intérêt. C'est faux", déclare Phil Orlando, stratège actions de la société Federated Hermes à New York.

Les opérateurs ont parallèlement salué l'adoption jeudi soir par le Sénat américain du projet de loi prévoyant la suspension du plafonnement de la dette fédérale jusqu'à la fin 2024, qui épargne aux Etats-Unis un défaut de paiement potentiellement catastrophique.

Côté valeurs, Amazon a gagné 1,2% après une information selon laquelle le géant du commerce en ligne discute avec des opérateurs télécoms pour proposer des services mobiles à bas coût aux Etats-Unis.

Verizon Communications, T-Mobile US et AT&T ont cédé entre 3,2% et 5,6%.

Dell (+3,98%) et Broadcom (+2,79%) ont également progressé après leurs résultats trimestriels.

(Herbert Lash, avec Shreyashi Sanyal, Shristi Achar A et Shashwat Chauhan, version française Jean-Stéphane Brosse)