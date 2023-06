Mi-séance CAC40: le CPI ressort comme prévu à 4%, le ZEW est décevant

publié le 13/06/2023

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris tressaille à peine sur la publication de l'une des 'stats' US les plus attendues depuis 1 mois... et qui ressort parfaitement conforme aux prévisions: les prix à la consommation ralentissent à +4% en annualisé (+0,1% en séquentiel) et l'inflation 'core' (hors éléments volatils) ralentit à 5,3%, comme prévu.

Les marchés ne semble ni ravis (car on espérait éventuellement 3,9%, pour le symbole), ni déçus par des chiffres largement attendus... et l'activité demeure squelettique avec 950MnsE échangés à en 6 heures de cotations.Le CAC40 qui gagnait initialement 0,8% à 7.808 était retombé dans le rouge à l'heure du déjeuner et le voici en hausse de 0,3% (vers 7.

270), un écart comparable à la hausse attendue à Wall Street à 15H30 (le Nasdaq pourrait gagner 0,7%). Le CAC40 doit sa score positif à la hausse de Teleperformance (+3,4%), Saint Gobain (+2,3%) ou encore Michelin (+2,2%).Ce matin, les investisseurs ont pris connaissance du taux d'inflation annuel en Allemagne. Celui-ci est ressorti à +6,1% en mai 2023, marquant ainsi une poursuite du ralentissement après des taux de +7,2% en avril et de +7,4% en mars.

L'indicateur ZEW du sentiment économique en Allemagne a légèrement augmenté en juin pour s'établir à -8,5 points, soit 2,2 points de plus qu'en mai, mais montre que 'les experts ne s'attendent pas à une amélioration de la situation économique au second semestre'.'Les secteurs orientés vers l'exportation, en particulier, devraient obtenir des résultats plutôt médiocres en raison de la faiblesse de l'économie mondiale', explique le président de ZEW, Achim Wambach.

Si l'évaluation des perspectives se redresse un peu, l'évaluation de la situation économique actuelle de l'Allemagne, en revanche, s'inscrit en très forte baisse : l'indice correspondant chute de 21,7 points et se situe actuellement à -56,5 points.Les marchés qui espéraient que les chiffres jour éclaireraient les choix de la Réserve fédérale des Etats-Unis ou de la BCE restent sur leur faim.Les marchés obligataires restent eux aussi figés puisque rien ne remet en cause le scénario d'un 'statu quo' sur les taux US et une hausse de 25Pts des taux directeurs de la BCE.

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans se replie de -5Pts à 3,716%... tout comme ce matin, tout comme à 14H29.Celui du Bund allemand à dix ans se détend de -3,5Pts à 2,346%, les OAT effacent -4Pts à 2,872%, les BTP italiens brillent avec -7,5Pts à 3,985%.Dans l'actualité des sociétés françaises, Teleperformance annonce le déploiement d'outils d'intelligence artificielle (IA) sur la plateforme cloud ServiceNow, leader de la gestion digitale des flux de travail, pour améliorer l'expérience employé, accroître la productivité et transformer ses opérations.Saint-Gobain a annoncé avoir conclu un accord définitif portant sur l'acquisition de Building Products of Canada Corp.

, pour 925 millions d'euros.Enfin, Thales fait part de la signature d'un protocole d'accord contraignant en vue de l'acquisition de 100% du groupe australien Tesserent Ltd, à un prix valorisant ses fonds propres à 176 millions de dollars australiens, soit environ 107 millions d'euros.