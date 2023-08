Pré-clôture CAC40 : sans tendance mais résiste aux mauvais PMI

publié le 23/08/2023

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris est revenue à la case départ avec un CAC40 redescendu de 7.295 à 7.235... et qui se débat pour ne pas basculer dans le rouge.Compte tenu des 900 millions échangés, il suffirait de pas grand chose pour replacer les indices sur une trajectoire haussière.

Et le Nasdaq pourrait nous y aider avec un gain de +0,8% qui démontre que les opérateurs sont pleins de confiance avant la publication des résultats de Nvidia ce soir (ils sont presque aussi attendus que ceux d'Apple et les paris vont bon train sur une hausse de 100% des profits, toute performance inférieure serait jugée décevante).

Il ne faut d'ailleurs pas 'décevoir', Peloton (-20%) et Foot Lockers (-35%) en font l'amère expérience ce mercredi. Le S&P500 gagne +0,6% et le Dow Jones se contente d'un modeste +0,3% (après -0,5% perdus la veille).Quelques chiffres viennent de tomber, notamment les ventes de maisons neuves, en hausse de 4,4%, avec un score de 714.000 en rythme annuel, mieux que les 704 attendus.

En revanche, les investisseurs font face à une série de déceptions concernant les 'PMI' (indicateurs avancés d'activité), le dernier en date provenant des Etats Unis : il s'agit du très important PMI des 'services' qui se replie vers 51 au lieu des 52,5 attendus.Mais c'est bien pire en zone euro : l'indice flash PMI composite HCOB de l'activité globale dans l'Eurozone s'est replié de 48,6 en juillet vers 47 en août , soit son plus faible niveau depuis novembre 2020, et même depuis avril 2013 abstraction faite des mois de pandémie (c'est le troisième mois consécutif de contraction).

L'industrie a également légèrement ralenti en août, l'activité des services a diminué pour la première fois depuis décembre 2022.En ce qui concerne la France, l'indice PMI flash composite HCOB de l'activité globale est resté stable entre juillet et août, à 46,6, mais cela reste un 'plus bas' de 32 mois et témoigne d'une forte contraction de l'activité dans le secteur privé français. Le secteur des services a reculé pour le troisième mois consécutif, à un plus bas depuis 30 mois à 46,7 (contre 47,1 en juillet). La production manufacturière a en revanche rebondi de 44 à 45,8 : il s'agit d'un plus haut depuis cinq mois.

S&P Global note que les entreprises ont renforcé leurs effectifs en août, mais mais avec un taux de création de postes au plus bas depuis janvier 2021.Le seul point positif, c'est que les mauvais PMI font refluer les taux d'intérêt de près de -13Pts sur les OAT et les Bunds à 3,052% et 2,528% respectivement et de -10,5Pts sur les T-Bonds US à 4,2350%.Les cours du pétrole se replient nettement (-2% à 82,5$ à Londres) sous l'impact des PMI, des hausses de taux qui perdurent et des inquiétudes qui entourent la santé de l'économie chinoise.'Les annonces de l'Opep+ de réduire à nouveau le niveau de leur production de pétrole semblent pour l'heure en mesure de maintenir les cours malgré le contexte macroéconomique défavorable', explique le cabinet de conseil en énergie Omnegy.

Dans l'actualité des sociétés françaises, Dassault Aviation annonce que l'EASA (European Aviation Safety Agency) de l'Union européenne a délivré mardi le certificat de type à son Falcon 6X, entraînant sa certification par la FAA (Federal Aviation Administration) des Etats-Unis ce même jour.Focus Entertainment lâche près de 4% après l'annonce par l'éditeur de jeux vidéo que le démarrage d'Atlas Fallen, 'malgré les qualités du jeu et dans un contexte concurrentiel très intense', se montre 'en deçà des prévisions initiales'.