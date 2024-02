Fermeture Wall Street en hausse, records dans le sillage de Nvidia

publié le 22/02/2024

par David French

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en nette hausse jeudi, le S&P-500 et le Dow Jones établissant des records, dans le sillage de l'appétit des investisseurs pour les valeurs à forte croissance et les technologies après les résultats et prévisions solides de Nvidia, poids lourds en matière d'intelligence artificielle.

L'indice Dow Jones a gagné 1,18%, ou 456,87 points, à 39.069,11 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 105,23 points, soit 2,11%, à 5.087,03 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 460,75 points (2,96%) à 16.041,62 points.

Communiquant mercredi après-clôture ses résultats trimestriels, Nvidia a battu les attentes de Wall Street et indiqué aussi qu'il anticipait un chiffre d'affaires trimestriel multiplié par trois sur la période janvier-mars, grâce à une forte demande pour ses puces de pointe utilisées pour l'intelligence artificielle (IA).

Les résultats du fabricant de semi-conducteurs étaient attendus avec anxiété par le marché, qui les considérait comme un test pour l'engouement autour de l'IA ayant servi de catalyseur au S&P-500 pour porter ce mois-ci l'indice au-dessus des 5.000 points pour la première fois de son histoire.

Certains analystes avaient prévenu que des résultats décevants de Nvidia pourraient provoquer un net repli des valeurs technologiques.

Au lieu de cela, Nvidia a bondi en séance de 16,4% et guidé vers des records le S&P-500 et le Dow Jones, qui a dépassé les 39.000 points pour la première fois. Le S&P-500 a enregistré sa plus forte hausse sur une journée depuis 13 mois.

"L'ensemble du communiqué de Nvidia confère un socle de crédibilité aux autres entreprises de l'IA et des technologies, car il apparaît clairement que Nvidia et l'IA vont s'inscrire dans la durée", a commenté Andre Bakhos, président d'Ingenium Analytics.

La valorisation de Nvidia a bondi de 277 milliards de dollars lors de la séance, soit le gain le plus important engrangé sur une journée par une entreprise dans l'histoire de Wall Street - le précédent record avait été établi plus tôt ce mois-ci par Meta Platforms avec 196 milliards de dollars.

En marge de la dernière ligne droite de la saison des résultats, les investisseurs ont pris note du compte-rendu de la réunion de janvier de la Réserve fédérale (Fed), publié mercredi, qui montre que les responsables de la banque centrale américaine étaient préoccupés par le risque de baisser les taux de manière prématurée.

Ces "minutes" ont donné du crédit à l'hypothèse que la Fed patientera jusqu'à juin pour opérer un assouplissement de sa politique monétaire.

Des données communiquées dans la journée montrent que les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis ont reculé de manière inattendue, suggérant une tension du marché du travail.

A l'exception des services publics, en repli de 0,8%, la totalité des onze secteurs majeurs du S&P-500 ont fini la séance dans le vert, au premier rang desquels le secteur technologique, qui a pris 4,4%.

Plusieurs fabricants de semi-conducteurs ont progressé dans le sillage de Nvidia, comme Advanced Micro Devices, Super Micro Computer et Arm Holdings.

Les grandes valeurs technologiques comme Alphabet et Microsoft ont aussi avancé.

Moderna a bondi de 13,5% après avoir surpris les investisseurs en faisant état d'un bénéfice au quatrième trimestre. Rivian a chuté de 25,6% à la suite de prévisions de production pour 2024 inférieures aux attentes, dans un contexte de ralentissement de la demande pour les véhicules électriques.

(Rédigé par Jean Terzian)