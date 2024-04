Ouverture CAC40: en légère hausse avant de nombreux indicateurs US

publié le 18/04/2024

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute la séance en légère hausse jeudi matin, avant de se tourner vers les Etats-Unis où sont attendus de nombreux indicateurs économiques dans l'après-midi. L'indice CAC40 avance d'environ 0,4% vers 8010 points.Les données macroéconomiques sont particulièrement surveillées par les investisseurs en ce moment suite aux signaux venus de la Fed faisant craindre le maintien de taux élevés pendant une période plus longue qu'espéré jusqu'ici.

Dans ce contexte d'inquiétude, ils espèrent que les statistiques attendues dans la journée ne reflèteront pas un trop grand dynamisme de l'activité, qui pourrait inciter la Réserve fédérale à reporter de nouveau ses projets de baisses de taux.Parmi les nombreux indicateurs du jour figurent les chiffres des inscriptions aux allocations chômage, qui renseigneront sur l'état du marché du travail, très surveillé par la banque centrale américaine.Dans leur ligne de mire également, l'indice de la Fed de Philadelphie, puis les indicateurs avancés du Conference Board, qui permettront de jauger les perspectives de croissance du pays.

Les intervenants comptent sur ces indicateurs afin de permettre aux indices boursiers de se remettre dans le bon sens de la marche après leur vif recul des derniers jours.A Paris, l'indice CAC 40 reste sur cinq séances de repli sur sept, un mouvement baissier qui l'a conduit à repasser hier sous son support important des 8000 points.Wall Street a également poursuivi sa consolidation mercredi, les investisseurs s'étant remis à vendre massivement les valeurs technologiques, semi-conducteurs en tête.'Nous avons dans l'idée que l'engouement autour de l'intelligence artificielle est désormais fini et recommandons de davantage s'exposer aux valeurs cycliques et 'value'', écrivent ce matin les équipes de Danske Bank.

Sur le marché obligataire, l'heure reste à l'accalmie et le rendement des Treasuries américains à dix ans, qui avait atteint des plus hauts de cinq mois mardi, se détend vers 4,59%.Cet apaisement soulage également les bons du Trésor européens puisque le rendement du Bund allemand s'inscrit lui aussi en légère baisse autour de 2,46%.Les cours du pétrole se stabilisent, coincés entre des données qui ont montré hier une hausse des stocks de brut aux Etats-Unis et un climat géopolitique toujours très tendu.A Londres, le baril de Brent se reprend timidement de 0,2% à 87,5 dollars tandis que le brut léger américain (WTI) avance d'un peu plus de 0,1% à 82,8 dollars.Du coté des valeurs, Danone a annoncé un chiffre d'affaires de 6,79 milliards d'euros au titre du premier trimestre 2024, en baisse de 2,5% en raison d'effets périmètre (-5%) et change (-3,2%) fortement négatifs, et malgré une contribution positive de +1,7% de l'hyperinflation.

Forvia a réalisé, au titre du premier trimestre 2024, un chiffre d'affaires de 6,53 milliards d'euros, en baisse de 1,7% en données publiées mais en croissance de 3,1% en organique, soit une surperformance de 390 points de base sur la production automobile mondiale.Edenred a annoncé au titre du premier trimestre 2024, un revenu total de 685 millions d'euros, en hausse de 21,4% (+20,5% en comparable), dont un chiffre d'affaires opérationnel de 625 millions, en croissance de 18,8% (+16,9% en comparable).Barclays a renouvelé jeudi sa recommandation 'surpondérer' sur Air Liquide, tout en rehaussant son objectif de cours sur le titre de 190 à 220 euros.Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.