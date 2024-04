Mi-séance CAC40: rebond de +0,4% malgré des taux au zénith; Or à -2,2%

publié le 22/04/2024

(CercleFinance.com) - Après avoir ouvert en hausse vers 8.070 points (+0,5%), le CAC40 (+0,35% vers 8.050Pts) s'est mis à osciller autour d'un pivot de 8.030 points (8.007 au plus bas).L'Euro-Stoxx50 évolue sur les mêmes bases (entre 4.935 et 4.940) et la surprise provient de la bourse de Londres (+1,7%) où le FT-100 franchit les 8.

000 (à 8.030) et se prépare à inscrire un nouveau record absolu -au-delà des 8.014 affichés le 20/02/2023- d'ici 17H30.Wall Street est anticipé en hausse de 0,8%, ce qui va permettre au S&P500 (-4% la semaine passée) de renouer avec les 5.000Pts et le Dow Jones refranchit les 38.000 (réouverture vers 38.150).La saison des résultats va commencer à tourner à plein régime aux Etats-Unis cette semaine, avec les résultats des titans de la tech Microsoft, Meta Platforms et Alphabet, qui pourraient offrir un second souffle aux marchés.

'Nous pensons que le récent contexte d'aversion au risque et la correction qui a affecté les valeurs technologiques représente une évidente opportunité d'achat avant les résultats à venir', indique Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities.Pour rappel, la semaine passée, Netflix a publié des chiffres globalement conformes aux attentes, ce qui n'a pas empêché le cours de l'action de décrocher de 9% après son envolée des derniers mois.Nvidia a dévissé vendredi de -10% et Super Micro-Computer a plongé de -24%, sans raisons autres que techniques (cassures de supports).

Au-delà des résultats, les investisseurs vont continuer à surveiller l'évolution de l'inflation avec la parution, vendredi, de l'indice PCE aux Etats-Unis, l'indicateur de la dynamique des prix préféré de la Fed.Avant cela, la publication - jeudi - des premiers chiffres du produit intérieur brut (PIB) américain pour le premier trimestre sera suivie de près.Le consensus prévoit un léger ralentissement de la croissance, à 2,9%, après celle de 3,4% enregistrée au quatrième trimestre.En attendant, les taux US reviennent sur les pires niveaux de l'année avec un '10 ans' à 4,65400% (+3,5Pts), un '30 ans' à 4.

741% (+4Pts de base).L'Europe n'est pas mieux lotie avec un Bund à 2,5300% (+2,5Pts) et nos OAT ont atteint les 3,05% (3,033% à 15H, soit +1,8Pt).Surprise du côté des BTP italiens qui effacent au contraire -4Pts à 3,862%.L'apaisement des tension entre Israël et l'Iran plombe l'Or (-2,2% à 2.336$) et l'Argent (-4% vers 27,45$/Oz).Le pétrole 'Brent' consolide également de -1,2% vers 86,3$, le WTI de -1,1% vers 81,25$ sur le NYMEX.La parité Euro/Dollar évolue peu, le $ grappille 0,15% (Euro à 1,064$).Dans l'actualité des sociétés tricolores, GTT a publié vendredi soir un chiffre d'affaires en hausse de 81,2% à 144,8 millions d'euros pour le premier trimestre 2024, dont 133,2 millions liés aux constructions neuves, trois millions à l'activité électrolyseurs Elogen et 8,6 millions aux services.

TotalEnergies fait part de la décision finale d'investissement du projet Marsa LNG, dans lequel il détient une participation de 80% auprès de la compagnie nationale omanaise OQ (20%).Dans ce cadre, Technip Energies indique avoir remporté un contrat 'conséquent' (soit entre 500 et 1000 ME) pour le développement de ce projet.Nexans indique avoir signé avec Equinor un contrat de préparation et de réponse aux situations d'urgence, accord de quatre ans portant sur les interventions clés en main de réparation de divers systèmes de câbles d'une longueur totale de près de 3000 km.STMicroelectronics a annoncé lundi avoir étendu son accord de fourniture de plaquettes de carbure de silicium (SiC) avec SiCrystal, une filiale du groupe industriel allemand Rohm.Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.