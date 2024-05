Pré-clôture CAC40: le mois de mai s'achève sans tendance, sur score nul

publié le 31/05/2024

(CercleFinance.com) - Le CAC40 reste quasi stable depuis le début de la matinée, autour d'un pivot de 7.980Pts (performance nulle au mois de mai, négative de -1,5% sur la semaine écoulée). Le chiffre le plus attendu de la semaine, l'indice 'PCE' aux Etats Unis (et accessoirement l'inflation en zone Euro) s'avère comme souvent constituer un 'non-événement', dans la mesure où sa publication débouche sur des variations à peine mesurables sur les indices boursiers, et franchement marginales sur l'obligataire.

Wall Street vient de rouvrir dans le vert -pour le symbole- avec des indices qui progressent d'une poignée de points (S&P500 à 5.238, soit +4,4% en mai, Nasdaq à 16.750 soit +7% sur le mois écoulé), les T-Bonds se détendent également d'une poignée de Pts de base avec un '10 ans' à 4,50% contre 4,554% jeudi (le consensus sur une 1ère baisse de taux en septembre remonte de 45 à 50%).L'indice de prix PCE -le plus surveillé par la Fed- fait ressortir pour le mois d'avril un taux d'inflation annuelle stable par rapport à mars, à 2,7% en données brutes et à 2,8% en 'core' -ou sous-jacent hors énergie et alimentation-, des chiffres conformes au consensus.

Le Département du Commerce, qui publie ces chiffres, indique par ailleurs que les dépenses des ménages américains ont augmenté de 0,2% en avril par rapport au mois précédent (+2,65%/1 an), tandis que leurs revenus ont progressé de 0,3% (conforme aux attentes). Il y avait également des chiffres relatifs à l'inflation en Europe: l'estimation provisoire de l'inflation 'IPC' en France pour mai ressort inchangée à +2,2%).Les investisseurs ont également pris connaissance ce matin de l'évolution des prix dans l'ensemble de la zone euro: le 'CPI' est estimé à 2,6% en mai 2024, reflétant donc une accélération de la hausse des prix à la consommation après un taux de 2,4% le mois précédent, selon 'l'estimation rapide' d'Eurostat.

Ces données ne vont dissiper de voir la BCE passer son tour en matière de réduction des taux à l'occasion de la réunion de politique monétaire de la BCE de jeudi prochain, d'autant plus que l'inflation allemande, dévoilée mercredi, s'est révélée de mauvaise facture à +2,4% au total et +3% en sous-jacent.Capital Economics ne pense cependant pas que cette hausse en mai dissuadera la BCE de réduire ses taux la semaine prochaine, étant donné qu'elle est due à des facteurs temporaires, mais prévient qu'une pause en juillet 'semble maintenant plus probable'.La réaction des cambistes semble pourtant plus prudente : l'Euro reprend +0,4% face au dollar à 1,0875.En attendant, dans l'actualité des valeurs parisiennes, Renault Group fait part du lancement officiel de HORSE Powertrain Limited, sa coentreprise à parité avec le constructeur chinois Geely, coentreprise spécialisée dans les moteurs et les transmissions.

Sanofi indique que le CHMP de l'Agence européenne des médicaments a adopté un avis favorable à l'approbation de son Dupixent dans l'UE comme traitement d'entretien complémentaire dans la bronchopneumopathie chronique obstructive.