Ouverture L'Europe clôture en hausse, Wall Street dans le vert à mi-séance

publié le 05/06/2024

par Augustin Turpin

(Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en hausse et Wall Street évoluait dans le vert à mi-séance, jeudi, au terme d'une séance riche en publication d'indicateurs sur l'activité des services en Europe et aux Etats-Unis et dans un contexte d'optimisme sur les baisses des taux directeurs des banques centrales.

À Paris, le CAC 40 a terminé en hausse de 0,87% à 8.006,57 points. Le Footsie britannique progresse de 0,29% et le Dax allemand de 0,89%.

L'indice EuroStoxx 50 prend 1,61%, le FTSEurofirst 300 0,91% et le Stoxx 600 0,84%.

A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones gagne 0,14%, le Standard & Poor's 500 0,77% et le Nasdaq Composite 1,41%.

La publication mardi du rapport Jolts sur les offres d'emploi, qui a révélé un recul du nombre d'offres en avril, a donné le signal d'une détente du marché du travail - un élément qui alimente la perspective d'une baisse des taux cette année.

Renforçant le sentiment, la Banque du Canada (BoC) a ramené son taux directeur de 25 points de base à 4,75%, la première baisse en quatre ans, tout en ouvrant la voie à de nouvelles mesures d'assouplissement monétaire si l'inflation continuait de ralentir.

Une baisse des taux directeurs à l'issue de la prochaine réunion de politique budgétaire de la Banque centrale européenne (BCE), jeudi, est considérée comme quasiment acquise.

Les marchés tablent désormais sur un assouplissement d'environ 44 points de base cette année. En outre, les attentes concernant une réduction des taux en septembre se situent désormais autour de 65%, contre moins de 50% la semaine dernière, selon l'outil FEDWATCH du CME.

Aux valeurs, Inditex, le propriétaire de Zara, a pris 3,73%, les ventes du groupe à taux de change constant ayant augmenté de 12% entre le 1er mai et le 3 juin. Centrica abandonne 4,81%, les prévisions du groupe d'énergie étant tout jute conformes aux attentes.

Elekta plonge de 18,04%, le fabricant suédois d'équipements de radiothérapie ayant fait état d'une baisse plus importante que prévu de son bénéfice au quatrième trimestre, tandis qu'ASML prend 8,04% après que Jefferies a déclaré que le directeur financier du fabricant néerlandais de semi-conducteurs a fourni des informations positives sur les discussions en cours avec TSMC lors d'un appel en petit comité.

A WALL STREET

Les géants du numérique comme Nvidia, Microsoft et Amazon, sensibles aux taux, prennent entre 0,8% et 3,01%.

Hewlett Packard s'envole de 12,41% après avoir annoncé mardi prévoir un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au troisième trimestre, porté par la demande pour ses serveurs d'intelligence artificielle.

LES INDICATEURS DU JOUR

La croissance de l'activité du secteur des services en Chine a accéléré en mai à son rythme le plus rapide en dix mois, a montré une enquête privée.

La production industrielle a enregistré une hausse de 0,5% en avril, selon les données de l'Insee.

L'enquête mensuelle S&P Global a révélé une contraction dans le secteur des services en Russie en mai, tandis qu'en France, elle s'est contractée sur la même période.

En Allemagne, l'activité dans le secteur des services a enregistré en mai sa croissance la plus forte depuis un an. Outre-Manche, elle a ralenti en mai après avoir touché un plus haut de 11 mois en avril.

En zone euro, l'enquête S&P Global a montré que l'activité économique a enregistré en mai sa croissance la plus rapide en un an. Par ailleurs, selon les données d'Eurostat, les prix à la production en zone euro ont reculé à un rythme plus soutenu que prévu en avril.

Le secteur privé aux Etats-Unis a créé moins d'emplois qu'attendu en mai, selon l'enquête mensuelle du cabinet ADP, tandis que les données de l'Institute for Supply Management (ISM) ont montré que le secteur des services aux Etats-Unis a repris sa croissance en mai.

CHANGES

Le dollar avance (0,22%) face à un panier de devises de référence, porté par les données sur l'activité du secteur des services américains, tandis que l'euro est quasiment stable (0,08)% à 1,0869 dollar.

TAUX

Le rendement du Bund allemand à dix ans allemand est stable à 0,2 point de base (pb) à 2,4990%, celui du deux ans perdant 0,4 pb à 2,9720%. Les marchés obligataires américains reculent, le Treasury à dix ans abandonnant 4,7 pb à 4,2890%.

PÉTROLE

Le marché pétrolier efface ses pertes après avoir approché un plus bas de quatre mois dans les échanges en Asie, les investisseurs continuant de digérer les décisions de dimanche de l'Opep+.

Le Brent prend 0,46% à 77.88 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progressant de 0,45% à 73,58 dollars CLc1.

(Rédigé par Augustin Turpin)