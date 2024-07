Pré-ouverture CAC 40: dans le vert après les élections législatives

publié le 01/07/2024

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en hausse lundi matin, les intervenants parvenant à surmonter leurs craintes concernant la situation politique française après les résultats plus disputés que prévu des élections législatives.Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison juillet - grimpe de 217,5 points à 7710 points, laissant entrevoir un début de séance non loin du seuil des 7700 points.

Les premières estimations donnent le RN et ses alliés en tête du scrutin, avec plus de 33% des voix, devant le Nouveau Front populaire (28%) et Ensemble, la coalition présidentielle (20,8%).La perspective d'une Assemblée divisée était considérée comme la plus probable et ce scénario ne devrait pas perturber outre mesure les marchés qui l'avaient bien anticipé.'Sur la foi des informations dont nous disposons à ce stade, la probabilité de la constitution d'un gouvernement emmené par le RN s'est significativement réduite', souligne même Jack Allen-Reynolds, économiste chez Capital Economics.

Cette situation de blocage va néanmoins obliger Emmanuel Macron à cohabiter avec une Assemblée a priori hostile pendant les trois dernières années de son second mandat.'Le prochain gouvernement sera moins désireux et moins capable de réduire le déficit budgétaire de la France que le gouvernement sortant', s'inquiète ainsi Jack Allen-Reynolds.Dans ce contexte, l'écart ('spread') entre le rendements des OAT françaises à dix ans et le taux de référence en Allemagne à même échéance - qui atteignait près de 85 points de base vendredi - pourrait encore s'accroître.La volatilité sur les marchés ne devrait toutefois pas atteindre celle ayant suivi les résultats des élections européennes et l'annonce de la dissolution, il y a trois semaines.

L'attention des investisseurs devrait par ailleurs rapidement passer des résultats des élections françaises aux nombreux indicateurs économiques prévus dans le courant de la semaine.Les opérateurs prendront connaissance demain des derniers chiffres de l'inflation en zone euro, puis de l'indice ISM des services aux Etats-Unis mercredi et du rapport mensuel américain sur l'emploi, programmé vendredi.Publié ce matin, l'indice PMI des directeurs d'achat du secteur manufacturier en Chine en juin s'est établi à 49,5, inchangé par rapport à mai, selon les données du Bureau d'Etat des statistiques (BES).Toujours en-dessous du seuil des 50 points témoignant d'une contraction de l'activité, cet indicateur 'met en évidence la faiblesse persistante de l'économie' du points de vue des analystes de Commerzbank.

