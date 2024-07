Fermeture Wall Street dans le rouge, plombée par Tesla et Alphabet

publié le 24/07/2024

par Lisa Pauline Mattackal et David French

(Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse mercredi, le S&P-500 et le Nasdaq reculant à des creux de plusieurs semaines, à la suite des résultats trimestriels ternes de Tesla et Alphabet ayant altéré la confiance des investisseurs sur la durabilité de l'essor des grandes valeurs technologiques, qui ont porté Wall Street depuis le début de l'année.

L'indice Dow Jones a cédé 1,25%, ou 504,22 points, à 39.853,87 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 128,61 points, soit 2,31%, à 5.427,13 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 654,94 points (3,64%) à 17.342,41 points.

Le S&P-500 a connu sa pire séance depuis décembre 2022, enregistrant un déclin supérieur à 2% pour la première fois en 356 séances. Le Nasdaq a enregistré lui son plus important pourcentage de recul quotidien depuis octobre 2022.

Tesla et Alphabet étaient les premiers des "Sept Magnifiques" de Wall Street à communiquer, mardi après-clôture, leurs résultats trimestriels, alors que les investisseurs s'interrogent sur une potentielle survalorisation des grandes valeurs technologiques.

Ces Magnifiques sont de tels catalyseurs du marché que toute déception à l'égard de leurs résultats peut avoir un impact significatif: le S&P-500 et le Nasdaq se sont repliés à des plus bas de clôture depuis fin juin, tandis que le Dow Jones est descendu sous le seuil des 40.000 points pour la première fois en deux semaines.

La dynamique positive de la première quinzaine de juillet s'est effacée au cours de la semaine écoulée, a commenté Dave Grecsek, directeur de la stratégie d'investissement chez Aspiriant. Tesla a perdu 12,3% - sa plus forte chute sur une séance depuis septembre 2022 - après avoir fait état mardi de sa plus faible marge brute trimestrielle en plus de cinq ans.

Alphabet a décliné de 5% pour finir à un plus bas depuis le 31 mai, en dépit d'un chiffre d'affaires trimestriel meilleur qu'attendu, les investisseurs s'étant focalisés sur le ralentissement de la croissance de ses ventes publicitaires et l'avertissement sur ses dépenses annuelles.

Dans le sillage des deux groupes, les services de communication ont reculé de 3,8% et les technologies de l'information ont chuté de 4,1% - leur plus fort déclin sur une séance depuis octobre 2022 et la moins bonne performance du jour parmi les secteurs majeurs du S&P-500. Les autres grandes valeurs technologiques, Apple, Microsoft, Amazon, Meta Platforms et Nvidia, ont toutes fini en baisse elles aussi, perdant entre 2,9% et 6,8%.

(Rédigé par Jean Terzian)