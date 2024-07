Pré-clôture CAC40: réduit ses gains après ADP US, le Nasdaq domine à +2%

publié le 31/07/2024

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris réduit de moitié ses gains mais progresse encore de +0,7% vers 7.528 contre 1,5% ce matin (et 7.584 au plus haut). L'indice reste tiré par Teleperformance qui s'arroge plus de 8%, devant Legrand (+6%) et Airbus (+5,5%).

L'Euro-Stoxx50 affiche une performance similaire (+0,7% vers 4.875) alors que Wall Street rouvre en hausse, mais de façon moins tranchée que prévu.Le S&P500 gagne +1,2% mais le Dow Jones bascule déjà dans le rouge, le Nasdaq-100 bondit de +2% et ramène sa perte mensuelle de -5% à -3%.

Le S&P500 finit le mois de juillet quasi inchangé, le Dow Jones engrange +4%: on voit très bien quel genre de rotation sectorielle (des 'technos' vers les banques et secteur auto) permet à Wall Street de rester en lévitation à 2% de ses sommets (c'est moins de 1,5% pour le 'Dow').Un chiffre a été publié en début d'après-midi aux US et il s'agissait des créations d'emplois dans le secteur privé aux Etats-Unis: selon ADP, le score est de 122.

000 emplois en juillet, un chiffre inférieur aux attentes, avec un consensus autour de 160.000 nouveaux jobsLe cabinet de ressources humaines précise que la croissance des salaires a ralenti pour s'établir à 4,8% en juillet d'une année sur l'autre, une décélération qu'il attribue aux efforts déployés par la Fed afin de contrecarrer l'inflation.'Si l'inflation repart un jour à la hausse, ce ne sera pas à cause de la main d'oeuvre', prévient Nela Richardson, l'économiste en chef d'ADP.

Le NFP attendu vendredi devrait tourner autour de +160.000 créations de postes, contre 206.000 en juin.Le principal rendez-vous 'monétaire' du jour aura lieu après la clôture des marchés européens avec la publication à 20h00 du communiqué de politique monétaire de la Fed après 2 jours de débats.L'autorité centrale ne devrait ni modifier ses taux directeurs ni faire d'annonce spectaculaire, mais l'attention des investisseurs se portera sur les signes permettant d'anticiper de prochaines baisses de taux, étant donné que l'inflation aux Etats-Unis se rapproche désormais de son objectif de 2%.

'Jay Powell devrait (...) confirmer la probabilité élevée de l'amorce d'un cycle d'assouplissement monétaire en septembre, ce qui est déjà acté par le marché', prédit Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.D'après le baromètre FedWatch du CME Group, la possibilité d'une baisse de taux de 25 points de base à la rentrée est désormais estimée à plus de 87%.En attendant le verdict de la Fed, la Banque du Japon a relevé dans la nuit son taux directeur à 0,25%, poursuivant ainsi le processus de normalisation de sa politique monétaire après des années d'approche ultra-accommodante.

Pour Chris Weston, le responsable de la recherche chez Pepperstone, cette décision doit être interprétée comme un 'signe de confiance et un message selon lequel l'économie se trouve aujourd'hui dans une situation suffisamment solide'.Le Canada avait fait l'inverse la veille en réduisant pour la seconde fois cet été son taux directeur de -0,25%.En Chine, l'indice des directeurs d'achat (PMI) du secteur non manufacturier s'est replié à 50,2 en juillet, contre 50,5 en juin, ce qui pourrait appeler de nouvelles mesures de soutien à l'activité de la part de Pékin.En Europe, les derniers chiffres de l'inflation en zone euro déjouent les attentes de décélération des hausses de prix constatée depuis maintenant presque deux ans.

Attendu en baisse de 2,5% à 2,4% sur un an, le 'CPI' ressort au contraire en hausse de +0,1% à +2,6% et l'inflation sous-jacente se maintient à +2,9% (contre 2,8% attendu).Les marchés obligataires -paradoxalement- digèrent bien ces chiffres puisque nos OAT se détendent de -4,3Pts vers 4,098% et les Bunds de -3,8Pts vers 2,3030%, les BTP italiens de -4,5Pts vers 3,656%.Sur le marché des changes, l'euro, remonte de +0,32%t au-delà de 1,0845 face au dollar.Les cours du pétrole - jusqu'ici insensibles au regain de tension au Proche-Orient - se redressent en perspective de la parution, dans l'après-midi, des stocks hebdomadaires de brut aux Etats-Unis. Le baril de Brent s'échange désormais pour 80,7$ (+2%). Dans l'actualité des sociétés tricolores, Teleperformance a publié hier soir un chiffre d'affaires de 5076 ME au titre du 1er semestre 2024, en hausse de 28,2% en données publiées (+1,7% en pro forma).

De son côté, Legrand a publié ce matin un résultat net part du groupe (RNPG) en baisse de 11,3% à 577,6 millions d'euros au titre des six premiers mois de 2024, avec une marge opérationnelle ajustée avant acquisitions en baisse de 1,4 point à 20,8% des ventes.Danone dévoile un BNPA courant en hausse de 2,6% à 1,80 euro au titre des six premiers mois de 2024, avec une marge opérationnelle courante en amélioration de 45 points de base à près de 12,7%, portée par la forte hausse de la marge des opérations.