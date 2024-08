Pré-ouverture Wall Street en hausse, l'optimisme sur les taux perdure

publié le 15/08/2024

par David French

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse mercredi, même si plusieurs grandes valeurs technologiques ont marqué un repli et pesé sur le Nasdaq, alors que des données sur l'inflation aux Etats-Unis ont rassuré les investisseurs dans la perspective d'une baisse des taux d'intérêt le mois prochain.

L'indice Dow Jones a gagné 0,61%, ou 242,75 points, à 40.008,39 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 20,78 points, soit 0,38%, à 5.455,21 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 4,99 points (0,03%) à 17.192,60 points.

La séance a été sans grands mouvements, en plein coeur du mois d'août et en l'absence de réels catalyseurs ou d'éléments venant contredire l'idée que la Réserve fédérale américaine (Fed) commencera en septembre à réduire les taux d'intérêt.

Il s'agit pour le S&P-500 et le Nasdaq d'une cinquième séance consécutive de hausse, alors que des données publiées dans la journée indiquent que les prix à la consommation aux Etats-Unis ont progressé de manière modérée, comme attendu, avec une hausse en rythme annualisé sous le seuil des 3% pour la première fois depuis début 2021.

Des données communiquées mardi avaient déjà rassuré sur l'inflation, avec un rapport sur les prix à la production aux Etats-Unis conforme aux attentes.

"Il n'y a là rien qui devrait empêcher la Fed de procéder à une baisse des taux en septembre", a commenté David Doyle, économiste en chef de Macquarie.

"L'ampleur de l'assouplissement (monétaire) dépendra grandement des données économiques, en particulier l'inflation et l'emploi", a-t-il ajouté.

D'après FedWatch Tool, les marchés financiers misent à 55% sur une baisse des taux de 25 points de base (pb) en septembre, une hypothèse désormais privilégiée par rapport à une baisse de 50 pb.

L'indice de volatilité CBOE, considéré comme l'indicateur du niveau de peur à Wall Street, est resté pour la deuxième journée consécutive sous sa médiane de 20 points, après avoir atteint la semaine dernière un pic inédit depuis 2020 sur fond de préoccupations à l'égard du ralentissement de l'économie américaine.

A cet égard, le rapport du département américain du Commerce sur les ventes au détail, attendu jeudi, apportera un nouvel éclairage sur la situation économique.

Les grandes valeurs technologiques avaient permis plus tôt ce mois-ci aux marchés de rebondir à la suite des remous provoqués par des données sur l'emploi aux Etats-Unis ayant alimenté la crainte d'une récession.

Plusieurs des "tech" ont reculé mercredi, dont Alphabet, maison-mère de Google, en baisse de 2,3% après des informations de presse selon lesquelles le département américain de la Justice envisage des mesures pour mettre fin à ce qu'il considère comme un monopole du moteur de recherche.

Tesla et Meta Platforms ont décliné, respectivement de 3,1% et 0,3%, tandis que Microsoft et Nvidia ont progressé.

La plupart des secteurs majeurs du S&P-500 ont fini en hausse, dont les finances.

(Rédigé par Jean Terzian)