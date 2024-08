Pré-clôture CAC40: retrace 7550, indices US vers 10 hausse en 11 séances

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris poursuit sur sa lancée et valide une progression de près de 0,4%, autour des 7550 points, tirée par Edenred (+1,4%), Teleperformance (+1,3%) ou encore URW (+1,1%).A Wall Street, la hausse est de nouveau au rendez-vous, comme chaque jour depuis le 6 août (à l'exception du mardi 20 avec une consolidation à l'horizontal) et le S&P500 comme le Nasdaq alignent une 10ème séance de hausse sur une série de 11.

.. la plus 'systématique' depuis le 1er janvier.Le 'S&P' gagne 0,3% vers 5.637, ce qui le repositionne à 0,5% de son record absolu, le Nasdaq (+0,3% également) renoue avec les 18.000Pts, il lui manque 3% pour rééditer son zénith des 18.860 du 11 juillet dernier.Le Dow Jones qui stagne vers 41.000Pts reste en lévitation depuis 3 jours à 0,5% de son zénith des 41.200 du 17 juillet.Les chiffres US les plus attendus de la semaine viennent de sortir en début d'après-midi : la croissance dans le secteur privé américain décélère très légèrement en août.

L'indice PMI composite de S&P Global ressort à 54,1 en estimation flash, après 54,3 pour le mois précédent (contre 55 attendu).'La croissance solide de la production masque une divergence croissante entre secteurs', souligne toutefois S&P Global, mentionnant une expansion accentuée des services alors que la production manufacturière a baissé pour la première fois depuis janvier.Le Département du Travail annonce avoir enregistré 232 000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis lors de la semaine du 12 août juillet, un chiffre en hausse de 4000 par rapport à la semaine précédente.

La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est quant à elle ressortie à 236 000 soit un repli anecdotique de 750 d'une semaine à l'autre. Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a augmenté de 4000 (c'est de l'épaisseur du trait) pour s'établir à 1 863 000 lors de la semaine du 5 août soit la période disponible la plus récente pour cette statistique.Après le calme des derniers jours, les marchés s'apprêtent à vivre une fin de semaine décisive avec au programme une série d'indicateurs économiques et en point d'orgue l'ouverture de la réunion annuelle des banquiers centraux à Jackson Hole, dans le Wyoming.

Patrick Harker (patron de la FED de Philadelphie), interviewé sur CNBC ce jeudi, estime que la FED doit réduire ses taux méthodiquement et que la trajectoire importe davantage que l'intensité des assouplissements à venir.La dégradation du marché du travail s'assimile selon lui à un 'retour à la normale', elle ne préfigure pas une récession.Demain, Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, prononcera un discours qui sera suivi de près par les investisseurs: selon le ton qu'il adoptera -on l'espère 'accommodant'- certains investisseurs redoutent une fin de mois d'août plus volatile.On ne peut exclure une forme de déception chez certains analystes qui s'attendaient à ce qu'il ouvre la porte à une baisse des taux de 50 points de base dès le 18 septembre.

Publiées hier, les 'minutes' de la dernière réunion de la Fed ont conforté le scénario d'une baisse de taux en septembre au vu de l'allègement des pressions inflationnistes et de la remontée du taux de chômage aux Etats-Unis.Ce matin, les marchés ont pris connaissance de l'indice PMI flash composite HCOB en France.Celui-ci s'est redressé de 49,1 en juillet à 52,7 en août, se hissant ainsi au-dessus des 50 séparant la croissance de la contraction, et signalant donc une hausse de l'activité globale pour la première fois depuis avril 2024.Par ailleurs, l'indice flash PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro s'est redressé de +1Pt, de 50,2 en juillet vers 51,2 ce mois-ci, signalant ainsi une accélération de la croissance de l'activité globale du secteur privé après deux mois consécutifs de ralentissement.

Dans l'attente des annonces de Jerome Powell, le rendement des Treasuries à 10 ans rebondit de +7,5Pts vers 3,85%, celui des Bunds se tend de +3,5Pts vers 2,236%, celui de nos OAT de +3Pts vers 2,948%.La perspective d'une baisse des taux directeurs américains n'empêche pas le dollar de faire preuve de fermeté face à l'euro, qui retombe de -0,4% vers 1,111$/ELes cours du pétrole 'Brent' rebondissent sur le plancher annuel des 76$, avec un gain de +1% vers 76,8$.Dans l'actualité des sociétés, Airbus fait savoir que le troisième module de service européen (ESM-3) d'Orion a quitté ses installations de Brême, en Allemagne, pour le Centre spatial Kennedy de la NASA en Floride, où il sera assemblé et testé avec le module d'équipage.