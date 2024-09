Fermeture CAC40: la prudence l'emporte à la veille de l'inflation US

publié le 10/09/2024

(CercleFinance.com) - Après avoir passé quasiment l'ensemble de la matinée en vert, avec un pic proche de 7475 pts (+0,6%), la bourse de Paris a marqué le pas en seconde partie de séance: au gong final, l'indice cède 0,24%, à 7407 points.Si Capgemni et Dassault Systèmes tirent notamment leur épingle du jeu en s'arrogeant respectivement 5,3% et 1,8%, l'indice doit aussi composer avec les reculs marqués de plusieurs poids lourds de la cote, comme -3,4% pour STMicro, -3,1% pour Renault ou encore -3% pour Stellantis.

Dans le même temps, Wall Street évolue en ordre dispersé avec un Nasdaq à +0,5% et un S&P500 à +0,2% tandis que le Dow Jones concède 0,3%.' Le mois de septembre est toujours compliqué en bourse. C'est le mois boursier avec statistiquement plus de chances de baisser que de monter. Ce mois-ci ne déroge pas à la règle ', soulignait d'ailleurs Christopher Dembik, analyste chez Pictet AM.La prudence est à l'oeuvre à quelques heures du débat opposant Trump et Harris sur ABC mais aussi à 24h des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis et à 48H des annonces de la Banque centrale européenne (BCE).

Certains stratèges font remarquer qu'il existe actuellement de nombreuses raisons de se tenir à l'écart du marché, citant pêle-mêle le ralentissement de la croissance américaine, les inquiétudes sur l'économie chinoise ou encore la perspective de l'élection présidentielle américaine de novembre.Les investisseurs devraient donc hésiter à trop s'engager en attendant la publication, demain, des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis, qui pourraient permettre d'en savoir plus sur les intentions de la Fed.Des chiffres mitigés pourraient compliquer la tâche de la banque centrale américaine, qui entend commencer à réduire ses taux d'intérêt à partir de la semaine prochaine.

Les statistiques économiques se sont révélées plutôt mitigées dernièrement, ce qui a privé les marchés d'éléments suffisamment convaincants pour repartir à la hausse dans un contexte favorable d'assouplissement monétaire.'L'imminence d'une première baisse des taux d'intérêt aux Etats-Unis après un cycle de hausse de plus de deux ans n'a pas constitué le catalyseur espéré', constate Michel Douin, gérant de portefeuilles chez Cholet Dupont Oudart.Ce dernier souligne que les investisseurs estiment, à tort ou à raison, que la Fed a trop tardé pour agir au regard de la dégradation d'un certain nombre d'indicateurs économiques.La probabilité d'une baisse de taux de 50 points de base le mercredi 18 septembre est évaluée à 29% tandis qu'elle passe à 71% pour une baisse de 25 points, selon le baromètre FedWatch de CME Group.

Les chiffres de demain n'en sont que plus attendus, ce qui devrait conduire bon nombre d'intervenants à garder leurs munitions au chaud.Les traders devraient donc privilégier une approche 'wait and see', ce qui annonce une séance de consolidation avec peut-être quelques ventes de précaution en attendant les chiffres de demain.Les marchés obligataires s'améliorent en cette fin de séance : le rendement du T-Bond '10 ans' efface -3Pts à 3,668%, celui du '2 ans' -2,5Pts à 3,642%.Les Bunds et les OAT se détendent également de -2Pts à 2,151% et 2,865% respectivement.Les écarts restent symboliques sur le FOREX avec un Euro en repli de 0,15% face à $ (1,1020).L'Or refranchit les 2.500$, mais la hausse reste également symbolique avec +0,5% à 2.509. Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.