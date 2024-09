Ouverture CAC40: rebond vers 7600Pts après la décision de la Fed

publié le 19/09/2024

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute la séance en forte hausse jeudi, au lendemain de la décision de la Réserve fédérale américaine de réduire son principal taux directeur de 50 points de base, tout en laissant entendre qu'elle prévoyait de nouvelles baisses cette année.

L'indice CAC40 grimpe de 1,7% à 7570 points.Sans surprise, le Federal Open Market Committee (FOMC), le comité de politique monétaire de la Fed, a réduit hier soir ses taux directeurs d'un demi-point de pourcentage pour les ramener dans un intervalle de 4,75% à 5%.A en croire les 'dot plots', les responsables monétaires prévoient encore deux autres baisses des taux pouvant atteindre au total 50 points de base d'ici à la fin de l'année, excluant de fait de nouvelles baisses de taux aussi importantes que celle d'hier.

La Fed a par ailleurs peu changé ses prévisions de croissance du produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis, qui font apparaître une hausse de l'activité de 2% pour 2024, et ce jusqu'en 2027.Dans son communiqué, l'institution s'est félicitée des progrès réalisés au niveau de la maîtrise de l'inflation, mais s'est également inquiétée de perspectives économiques jugées 'incertaines'.Ce ton a surpris les marchés au point d'effrayer certains investisseurs, entraînant un repli de Wall Street mercredi soir, puisque le Dow Jones reculait de plus de 0,2% en fin de séance tandis que le Nasdaq cédait environ 0,3%.

L'orientation des contrats à terme se révélaient plus favorables ce matin en préouverture à New York, laissant entrevoir un rebond entre 0,9% et 1,4% des places américaines ce jeudi.'La question à long terme est de savoir comment le marché va interpréter cette première baisse', estime Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM'Sera-t-il satisfait de voir ses anticipations se réaliser ou bien va-t-il interpréter cette baisse d'ampleur inédite comme le signal que la Fed panique à propos de l'état de l'économie?', s'interroge-t-il.Bon nombre d'analystes font remarquer que les annonces de la Fed étaient largement intégrées dans les cours boursiers et que c'est désormais l'évolution de l'économie, et les risques de récession, qui va dicter la tendance sur les marchés.

Le dollar et le rendement des Treasuries américains faisaient d'ailleurs preuve d'une certaine stabilité dans le sillage des annonces de la Réserve fédérale sur sa politique monétaire.Sur le marché des changes, le dollar s'est même un peu raffermi après ces annonces, portant sa parité face à l'euro à 1,1160 contre 1,1125 avant le communiqué de politique monétaire de la Fed.Le rendement des Treasuries à dix ans est lui aussi globalement stable, continuant d'évoluer dans la zone de 3,68% autour de laquelle il se traite depuis 24 heures.La politique monétaire restera au coeur de l'actualité aujourd'hui avec la réunion de la Banque d'Angleterre (BoE), qui devrait maintenir son taux directeur à 5% après les chiffres d'inflation sans surprise dévoilés hier.Si la BoE n'a pas adopté jusqu'ici une position aussi accommodante que d'autres banques centrales, elle pourrait ouvrir la voie à une baisse de taux en novembre, avec des réductions plus rapides par la suite.

Du côté des indicateurs économiques, les investisseurs suivront les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis, qui leur permettront d'évaluer le 'ralentissement de l'emploi' évoqué hier par la Fed dans son communiqué.