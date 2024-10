Pré-ouverture Wall Street termine en baisse après des données sur l'inflation

publié le 11/10/2024

par Sinéad Carew et Lisa Pauline Mattackal

(Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse jeudi après la publication de données montrant une inflation plus élevée qu'attendu tandis que le nombre d'inscriptions au chômage aux Etats-Unis a augmenté, alimentant les interrogations sur l'économie américaine et la politique monétaire.

L'indice Dow Jones a cédé 0,14%, ou 57,88 points, à 42.454,12 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 11,99 points, soit 0,21%, à 5.780,05 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 9,57 points (0,05%) à 18.282,05 points.

Très attendu, l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis a progressé en septembre de 0,2% en rythme mensuel et de 2,4% sur un an, selon un rapport publié dans la journée, des hausses un peu plus importantes qu'anticipé par les économistes.

Des données distinctes montrent que les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis ont augmenté à 258.000, contre un consensus de 230.000. "Les investisseurs ont été hésitants, entre des prix à la consommation supérieurs aux attentes et des données sur le chômage moins bonnes qu'attendu", a commenté Jack Ablin, directeur des investissements de Cresset Capital, à Chicago.

D'un côté, a-t-il dit, "on voit l'inflation plus forte que prévu", et de l'autre, "l'économie paraît plus faible qu'on ne le pensait". "C'est la pire des situations", a-t-il ajouté.

A la suite de la publication des données, les traders ont évalué à environ 80% la probabilité que la Réserve fédérale (Fed) procède en novembre à une baisse des taux de 25 points de base, selon FedWatch. L'hypothèse que la banque centrale américaine laisse ses taux inchangés est estimée à environ 20%.

Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré dans la journée qu'il serait "complètement à l'aise" avec un maintien des taux à leur niveau actuel lors de la prochaine réunion de l'institution. Citant des données sur l'inflation et l'emploi, il a ajouté que ne pas réduire les taux en novembre pourrait être la meilleure solution.

Pour sa part, le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, a dit anticiper des baisses des taux "progressives" au cours des prochains 12 à 18 mois.

Wall Street se prépare désormais à la saison des résultats trimestriels, avec le coup d'envoi donné vendredi par des grandes banques américaines. Selon des données LSEG, les résultats trimestriels des entreprises du S&P-500 sont attendus en hausse de 5% sur un an.

Profitant de la hausse des prix du pétrole, sur fond d'inquiétudes à propos de l'ouragan Milton touchant terre en Floride et de l'escalade du conflit au Proche-Orient, le secteur de l'énergie a été le plus performant lors de la séance. Huit des onze secteurs majeurs du S&P-500 ont décliné.

Côté valeurs, à noter, le repli de 1% de Delta Air Lines, qui a dit prévoir un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes, avec un ralentissement des voyages. D'autres compagnies aériennes, comme American Airlines, ont aussi reculé.

(Rédigé par Jean Terzian)