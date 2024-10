Mi-séance CAC40 : fin de semaine sans tendance, les taux se retendent

publié le 25/10/2024

(CercleFinance.com) - Le CAC40 oscille dans d'étroites limites, entre +0,1% et -0,2%... autour d'un pivot de 7.500, et toujours dans des volumes anémiques.L'Euro-Stoxx50 reste parfaitement inchangé à 4.935Pts.Le léger repli de Paris ne s'explique ni par la lourdeur de Wall Street jeudi soir (Nasdaq dopé par les +22% de Tesla), ni par les anticipations de préouverture (+0,5% pour le S&P500) mais plus vraisemblablement par la dégradation des marchés obligataires, et un rendement repassé au-dessus de 3,00% sur nos OAT et 4,20% sur le T-Bond.

Le 'chiffre du jour' aux US ne semble pas non plus en cause : les commandes de biens durables ont reculé mais moins que prévu, de 0,8% en septembre aux Etats-Unis alors que les économistes anticipaient un repli de 1%. Hors transport et secteur aéronautique (impacté par la grève chez Boeing), les commandes ont même augmenté de 0,4% après une progression de 0,5% en août, au lieu d'un repli de -0,1% attendu.Reste à d'couvrir l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan à 16 heures.A Paris, la séance reste principalement animée par la publication des résultats : Sanofi vient ainsi de dévoiler un BNPA des activités en hausse de 17,6% à taux de change constants au titre du troisième trimestre 2024, avec une croissance des ventes de près de 16% 'qui reflète la dynamique du portefeuille de produits'.

'Cette performance a été soutenue par une séquence favorable des ventes des vaccins grippe et de Beyfortus, la croissance de 67% de nos nouveaux médicaments ainsi que par une progression de Dupixent tirée par les volumes', explique son DG Paul Hudson.Revendiquant une bonne performance à fin septembre, Safran relève son objectif de ROC pour 2024, malgré un objectif de chiffre d'affaires abaissé dans le sillage de ses prévisions de livraisons en première monte pour les avions court et moyen-courriers.Parmi les autres publications trimestrielles du jour à Paris, les opérateurs pourront aussi réagir à celles de Vinci, Accor, Valéo et Unibail-Rodamco-Westfield hier soir, ou encore de Groupe Seb, Bolloré, Nexity, Wendel et Rémy Cointreau.Les 'stats' publiées ce matin ont été largement ignorées, par les indices boursiers et les spécialistes des produits de taux : le moral des entreprises allemandes s'inscrit en légère hausse, de +1,1Pt.

L'indice ifo du climat des affaires qui est passé de 85,4 en septembre à 86,5 ce mois-ci, alors que Capital Economics l'attendait en légère baisse ver 85.Symétriquement, en France, la confiance des ménages se replie légèrement pour la première fois depuis avril, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui diminue d'un point à 94 en octobre, et reste donc au-dessous de sa moyenne de longue période (100).Reste à découvrir le nombre de demandeurs d'emplois en France pour le troisième trimestre.Dernier suspens du jour, le maintien ou non de la note de la France pr Moodys' à 'AA2'.Dans l'attente, sur le FOREX, la parité Euro/Dollar reste parfaitement inchangée à 1,0830.Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.