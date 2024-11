Pré-ouverture CAC 40: après Trump, l'élan haussier entretenu par la Fed

publié le 08/11/2024

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue en légère hausse vendredi matin à l'ouverture dans un climat d'optimisme croissant au lendemain de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine, qui s'est soldée par une nouvelle baisse de taux.

Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - livraison novembre - progresse de 22,5 points à 7452 points, annonçant un début de séance dans le vert.Comme prévu, la Fed a réduit hier soir son principal taux d'intérêt directeur d'un quart de point, sa deuxième baisse en moins de deux mois, tout en s'abstenant de fournir trop d'indices quant à ses intentions pour les prochains mois.

Ses membres ont toutefois décidé de réduire le principal taux directeur à l'unanimité, invoquant une inflation maîtrisée qui tend vers 2% et la nécessité de prévenir les risques de ralentissement de la croissance, même si celle-ci 'progresse à une cadence soutenue' de leur aveu.'Mon scénario de base demeure la poursuite d'une baisse de taux de 25 points à base par le comité à l'issue des prochaines réunions jusqu'à l'atteinte d'un taux neutre, situé autour de 3%, lors de l'été prochain', a commenté Michael Brown, stratège chez Pepperstone.

Conséquence, le rally haussier s'est poursuivi hier soir à Wall Street, avec un nouveau déluge de records absolus, notamment pour le Nasdaq Composite qui se rapproche de plus en plus de la barre psychologique des 20.000 points.Les marchés d'actions internationaux devraient ainsi conserver l'élan des derniers jours, né de la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine.Du point de vue des analystes, la dynamique favorable de Wall Street devrait repartir, notamment avec la perspective d'une fiscalité plus avantageuse aux entreprises américaines.

'Selon nous, le second mandat de Trump sera marqué par une baisse de l'impôt sur les sociétés, la dérégulation du secteur technologique, la mise en place de tarifs douaniers destinés à stimuler le secteur industriel américain et la relocalisation, et des politiques de soutien aux crypto-monnaies', souligne Yan Taw Boon, gérant chez Neuberger Berman.Donald Trump ayant manifesté son intention d'imposer une réglementation plus souple et légère pour le secteur, le Bitcoin a établi un nouveau record au-delà de 76.000 dollars hier soir et certains le voit déjà atteindre le seuil des 10.

000 points dans un avenir proche.Le fait que le S&P 500, l'indice de référence des gérants américains, se trouve à portée du niveau historique des 6.000 points devrait aussi inciter les investisseurs à envisager une nouvelle poussée haussière à court terme.Réconfortée par la réaction de Wall Street à la victoire de Trump et à la posture toujours accommodante de la Fed, la Bourse de Paris se dirige pour l'instant vers un gain d'un peu plus de 0,2% sur la semaine.La journée s'annonce en revanche plutôt calme en termes d'indicateurs, même si les investisseurs prendront connaissance, dans l'après-midi, de l'indice de confiance des consommateurs du Michigan.

Au vu de la situation de l'emploi qui reste toujours solide Outre-Atlantique, d'une inflation qui tend à se modérer et d'indices boursiers évoluant à des niveaux records, le moral des ménages américains devrait logiquement rester bien orienté.