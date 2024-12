Fermeture Wall Street termine à des records, Powell rassure

publié le 04/12/2024

par Caroline Valetkevitch

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse mercredi, à des records de clôture, encouragée par des propos du président de la Fed Jerome Powell sur la résilience de l'économie américaine, et dans le secteur technologique, par le bon accueil réservé aux résultats du groupe de logiciels Salesforce.

L'indice Dow Jones a gagné 0,69%, ou 308,91 points, à 45.014,44 points, le S&P-500 36,59 points (+0,60%), à 6.086,47 points, et le Nasdaq Composite a pris 254,21 points (+1,30%) à 19.735,12 points.

L'économie des Etats-Unis, a estimé Jerome Powell, est plus forte qu'il n'y paraissait en septembre, ce qui pourrait inciter la Réserve fédérale à se montrer plus prudente lors de ses prochaines baisses de taux.

Parallèlement à ces déclarations, la banque centrale des Etats-Unis a relevé, dans son "livre beige", que l'activité des entreprises avait légèrement augmenté ces dernières semaines.

Jérome Powell a également déclaré que la Fed progressait dans sa lutte contre l'inflation, "une bonne nouvelle pour les actions en général", a noté Peter Cardillo, économiste à Spartan Capital Securities.

Le comité de politique monétaire doit se réunir dans deux semaines pour une nouvelle décision sur les taux. Après deux réductions en septembre et novembre, les marchés parient sur une nouvelle baisse d'un quart de point de pourcentage des taux de la banque centrale en dépit d'une inflation qui reste supérieure à son objectif cible de 2%.

Côté valeurs, l'action Salesforce a grimpé de 11% et touché un plus haut historique en séance, l'entreprise de "cloud" informatique ayant dépassé les attentes de Wall Street pour son chiffre d'affaires du troisième trimestre et relevé ses objectifs annuels.

Dans le même secteur, Marvell Technology a bondi de 23,2%, touchant lui aussi son plus haut niveau, le fabricant de semi-conducteurs ayant annoncé des objectifs de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre au-dessus des attentes. Marvell Technology a entraîné dans son sillage Nvidia, qui a pris 3,5%.

L'indice sectoriel des technologies a aussi atteint un record de clôture, de même que les sous-indices des communications et des dépenses discrétionnaires.

(Jean-Stéphane Brosse pour la version française)