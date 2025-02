Fermeture Wall Street en légère hausse avant les "minutes" de la Fed, record du S&P-500

publié le 18/02/2025

par Stephen Culp

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en légère hausse mardi à l'issue d'une séance en dents de scie, les investisseurs ayant privilégié la prudence en entame d'une semaine raccourcie, alors qu'est attendu mercredi le compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale (Fed), sur fond d'incertitudes géopolitiques et commerciales.

L'indice Dow Jones a gagné 0,02%, ou 10,26 points, à 44.556,34 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 14,95 points, soit 0,24%, à 6.129,58 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 14,49 points (0,07%) à 20.041,26 points.

Après avoir alterné gains et replis au fil de la séance, les trois principaux indices de Wall Street se sont finalement installés en territoire positif. Le S&P-500 a signé un record de clôture, dépassant le pic atteint le 23 janvier dernier.

"Il y a une sorte de petite gueule de bois après le week-end de trois jours", a commenté Ryan Detrick, stratégiste en chef de Carson Group à Omaha, en référence à la fermeture de Wall Street lundi, jour férié aux Etats-Unis.

"Rien d'important ne s'est réellement passé, ce qui est plutôt positif, ça permet de consolider avant de potentiels nouveaux records", a-t-il ajouté, alors que la saison des résultats trimestriels touche à sa fin.

Ryan Detrick a noté que se profilaient la publication mercredi des "minutes" de la réunion de politique monétaire de janvier de la Fed puis les résultats de Walmart. "Mais quand vous mettez tout cela bout à bout, vous avez une journée comme aujourd'hui où l'attentisme prévaut", a-t-il dit.

Les investisseurs attendent mercredi de possibles indices supplémentaires sur la politique monétaire de la Fed, alors que des responsables de la banque centrale américaine ont exprimé leur prudence quant à de nouvelles baisses de taux, citant les signes d'une inflation persistante et l'incertitude liée à la politique commerciale du président américain Donald Trump.

Le président de la Fed de Philadelphie, Patrick Harker, et les gouverneurs de la banque centrale Michelle Bowman et Christopher Waller ont déclaré penser que la solidité économique et l'inflation élevée nécessitaient de laisser inchangés les taux d'intérêt.

Mary Daly, présidente de la Fed de San Francisco, a réitéré qu'une pause dans l'assouplissement de la politique monétaire était nécessaire tant que des progrès supplémentaires vers l'objectif d'inflation de 2% ne seraient pas visibles.

"La Fed se montre là plutôt transparente", a déclaré Chuck Carlson, directeur général de Horizon Investment Services, dans l'Indiana. "Il y a des signes que l'économie ralentit un peu, je suis certain que la Fed les constate. Mais je ne pense pas qu'elle ressent, du moins pour le moment, une grande pression pour réduire les taux bientôt", a-t-il poursuivi.

La majorité des entreprises du S&P-500 ont communiqué leurs résultats trimestriels. Parmi ces 383 entreprises, 74% ont battu les attentes, selon des données LSEG.

Côté valeurs, Intel a bondi de 16,1% après des informations de presse au cours du week-end selon lesquelles ses rivaux Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. et Broadcom envisagent des offres de rachat pour se partager le groupe américain. Meta Platforms a décliné de 2,8%, voyant s'arrêter sa série de vingt séances de gains.

(Rédigé par Jean Terzian)