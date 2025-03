Fermeture Wall Street en baisse avec les inquiétudes sur le commerce

publié le 11/03/2025

par Chuck Mikolajczak

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse mardi, confirmant la morosité récente sur les marchés, alors que les investisseurs s'inquiètent de l'impact potentiel pour l'économie mondiale de nouvelles salves de droits de douane annoncées par le président américain Donald Trump.

L'indice Dow Jones a cédé 1,14%, ou 478,23 points, à 41.433,48 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 42,49 points, soit 0,76%, à 5.572,07 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 32,23 points (0,18%) à 17.436,10 points

La séance a été volatile, les principaux indices de Wall Street ayant un temps rebondi avec l'annonce d'avancées entre les Etats-Unis et l'Ukraine dans les discussions en vue d'un accord de paix avec la Russie.

Reste que le S&P-500 a reculé en séance à plus de 10% de son record de clôture du 19 février.

Donald Trump a annoncé qu'il allait doubler les droits de douane devant entrer en vigueur sur les importations d'acier et d'aluminium canadiens, pour les porter à 50%.

Cela a alimenté les préoccupations des investisseurs à propos de la politique commerciale de Washington, avec des surtaxes sur les produits importés de Chine et des droits de douane contre le Canada et le Mexique. Sur fond de craintes d'un ralentissement économique voire d'une récession, le S&P-500 avait enregistré lundi son plus fort recul sur une journée depuis le 18 décembre. Il a perdu plus de 3,4% en deux séances, du jamais-vu depuis août dernier. "Il y a de l'angoisse et de la nervosité sur le marché, donc on voit des réactions à la hâte", a commenté Ken Polcari, stratégiste de marché en chef de SlateStone Wealth, en Floride.

Wall Street a connu un brin d'apaisement dans l'après-midi avec l'annonce que les Etats-Unis allaient restaurer leurs aides à l'Ukraine et que les représentants des deux pays réunis en Arabie saoudite étaient convenus du principe d'une trêve de 30 jours dans la guerre avec la Russie.

Autre motif de répit, la suspension par le Premier ministre de la province canadienne de l'Ontario du surcoût annoncé de 25% sur les exportations d'électricité dans trois Etats américains en réponse aux taxes annoncées par Donald Trump contre le Canada.

Cela n'a pas été suffisant pour inscrire les principaux indices dans le vert alors que, selon Chris Fasciano, stratégiste en chef de Commonwealth Financial Network dans le Massachusetts, "le marché est dans l'attente d'espoir depuis une semaine environ". "Il est difficile d'apporter des changements sans savoir ce qui va réellement se passer", a-t-il ajouté. Les marchés mondiaux sont secoués par les annonces et contre-annonces commerciales à répétition de Donald Trump à l'égard de partenaires commerciaux majeurs des Etats-Unis.

Un rapport sur les prix à la consommation aux Etats-Unis, prévu mercredi, donnera des éléments sur l'inflation, alors que des données récentes suggèrent un ralentissement de l'économie.

Tous les secteurs majeurs du S&P-500 ont fini la séance en baisse.

Côté valeurs, Kohl's a dégringolé de 24,1% après avoir dit anticiper un repli plus important que prévu de ses ventes annuelles. Delta Air Lines a décliné de 7,3% à la suite d'une nette révision à la baisse de son bénéfice pour le trimestre actuel. Oracle a perdu 3,1% après des résultats trimestriels décevants.

text_section_type="notes" Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché........... 25 plus forts volumes.................. Plus fortes hausses en %............... Plus fortes baisses en %............... Guide des indices boursiers américains.... Statistiques du marché...................... Emprunt de référence à 10 ans .............. Guide des indices sectoriels américains... Guide des marchés actions américains...... Indices Dow Jones.......................... Indices S&P................. Valeurs ex-dividende........................... Prévisions pour le Dow Jones et le S&P ..

(Rédigé par Jean Terzian)