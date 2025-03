Pré-ouverture Wall Street en ordre dispersé, entre inflation rassurante et craintes commerciales

publié le 13/03/2025

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi, le S&P-500 et le Nasdaq marquant un rebond après de récentes pertes, dans le sillage de données meilleures qu'attendu sur l'inflation en février aux Etats-Unis mais sur fond de craintes continues à propos de l'escalade des tensions commerciales.

L'indice Dow Jones a cédé 0,20%, ou 82,55 points, à 41.350,93 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 27,23 points, soit 0,49%, à 5.599,30 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 212,36 points (1,22%) à 17.648,45 points.

Après avoir alterné pertes et gains au fil de la séance, le Dow Jones s'est finalement inscrit en territoire négatif. Pour sa part, le Nasdaq a été porté principalement par les valeurs technologiques.

Un rapport du département américain du Travail montre que les prix à la consommation ont décéléré plus qu'attendu le mois dernier, suggérant que l'inflation se dirige dans la bonne direction et préservant l'espoir que la Réserve fédérale (Fed) poursuive son assouplissement monétaire cette année.

Notant que les données meilleures qu'anticipé sur l'inflation ont permis un "rebond", Greg Bassuk, directeur général d'AXS Investments à New York, a déclaré toutefois que Wall Street "cherche toujours une direction" claire.

"L'espoir des investisseurs à propos du ralentissement de l'inflation est atténué par les secousses actuelles des guerres commerciales", a-t-il ajouté. "Pour cette raison, nous nous attendons vraiment à ce que l'incertitude et la volatilité perdurent pendant l'essentiel de ce mois de mars".

Des droits de douane de 25% sont entrés en vigueur mercredi aux Etats-Unis sur toutes les importations d'acier et d'aluminium, dans le cadre de la refonte de la politique commerciale américaine opérée par Donald Trump.

Le Canada et l'Union européenne ont annoncé des mesures de rétorsion, contre lesquelles a prévenu le président américain, exacerbant la guerre commerciale entre Washington et ses partenaires.

Cette escalade des tensions commerciales depuis plusieurs semaines a mis Wall Street sous pression, secouant les investisseurs et alimentant les craintes d'une recrudescence de l'inflation et d'un ralentissement économique, voire d'une récession, aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.

Goldman Sachs a revu à la baisse son objectif de fin d'année pour le S&P-500, tandis que JPMorgan a relevé ses perspectives d'une récession de l'économie américaine.

Les principaux indices de Wall Street ont marqué de lourds replis depuis le début du mois.

Parmi les principaux secteurs du S&P-500, les technologies ont progressé mercredi tandis que les soins de santé ont décliné.

A noter, côté valeurs, Intel a pris 4,6% après des informations selon lesquelles TSMC a proposé à Nvidia, Advanced Micro Devices et Broadcom de prendre des parts dans une coentreprise qui exploiterait les usines du fabriquant américain de semi-conducteurs. PepsiCo a perdu 2,7% après que Jefferies a dégradé son objectif de cours à "conserver" contre "acheter".

(Rédigé par Jean Terzian)