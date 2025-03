Fermeture CAC40: termine en rouge, Trump fait tituber Pernod Ricard

publié le 13/03/2025

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris conclut la séance sur un repli de 0,64%, à 7938 points, pénalisée par le repli de Pernod Ricard (-4%, après les menaces de Trump de taxer de 200% les spiritueux européens), d'EssilorLuxottica et de STMicro (-2,7%). Outre-Atlantique, les pertes sont plus importantes avec -1,1% pour le S&P500 et le Dow Jones et -1.

6% pour le Nasdaq, malgré l'envol de +15% d'Intel après la nomination d'un nouveau directeur - ce qui alimente les spéculations sur un rapprochement avec d'autres géants des semiconducteurs.Wall Street pourrait aussi être pénalisée par l'absence d'un accord entre démocrates et républicains sur un relèvement du plafond de la dette des Etats-Unis d'ici à samedi.

En l'absence de 'deal', la première économie mondiale pourrait se retrouver en situation de défaut technique, une perspective qui n'arrangerait pas les affaires de Washington en ce moment.La santé de l'économie américaine suscite de plus en plus de questions sur les marchés d'actions, les investisseurs voulant croire que les Etats-Unis parviendront à échapper à une récession qui se fait de plus en plus menaçante.

L'annonce d'un projet de taxation de 200% des exportations de champagne, vins et spiritueux français (une riposte à la hausse de 50% des taxes sur les whisky US décidée par Bruxelles) ne va pas dans le sens d'un apaisement avec les principaux 'partenaires' économiques des Etats Unis.Côté 'macro', l'indice des prix producteurs (PPI), a stagné en février par rapport au mois précédent, mais il a augmenté de 0,2% en excluant l'alimentation, l'énergie et les services commerciaux.

Exprimée en variation annuelle, la hausse des prix producteurs a ralenti de 0,5 point à 3,2% le mois dernier en données brutes, et dans une moindre mesure (-0,1 point à 3,3%) hors alimentation, énergie et services commerciaux.En début d'après-midi, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties en baisse de 2.000 par rapport à la semaine précédente (à 220.000).En zone euro, la statistique mensuelle de la production industrielle publiée à 11h00 a augmenté de 0,8% dans la zone euro (+0,6% anticipé) et de 0,3% dans l'UE, selon les premières estimations d'Eurostat.

Dans la zone euro, elle a augmenté de 1,6% pour les biens intermédiaires et de 0,5% pour les biens d'équipement, mais baissé de 1,2% pour l'énergie, de 0,2% pour les biens de consommation durables et de 3,1% pour les biens de consommation non durables.Sur le compartiment obligataire, les T-Bonds (-1Pt à 4,302%) restent quasi stables (malgré un 'VIX' qui reste perché vers 25), tandis que le Bund à 10 ans se détend de -4Pts vers 2,84% et que l'OAT de même échéance 3,548% soit un spread qui s'écarte vers +70Pts de base.L'euro reste globalement stable face au billet vert, autour des 1.

087$. L'Or accélère sa progression de +2.2% vers 2981$ l'once.Sur le front du pétrole, les cours repartant à la baisse après trois séances consécutives dans le vert, rattrapés par les craintes entourant l'activité économique aux Etats-Unis.Le Brent de Mer du Nord recule de 1% vers 70,2 dollars.Dans l'actualité des sociétés tricolores, ID Logistics publie pour 2024 un résultat net part du groupe de 52,8 millions d'euros, en hausse de 15,2% hors éléments non courants, et un résultat opérationnel courant (ROC) en augmentation de 17,5% à 147,8 millions.Jacquet Metals dévoile un résultat net part du groupe (RNPG) de six millions d'euros au titre de 2024, ainsi qu'un EBITDA courant de 87 millions d'euros, représentant 4,4% du chiffre d'affaires contre 6% en 2023.

Voltalia publie une perte nette part du groupe de 20,9 millions d'euros au titre de 2024, contre un gain de 29,6 millions en 2023, ainsi qu'un EBITDA en baisse de 11% à 215,1 millions, malgré un CA en hausse de 10% à 546,6 millions (+14% à changes constants).Enfin, l'Autorité de la concurrence annonce avoir autorisé le groupe Carrefour à prendre le contrôle des activités françaises du groupe Louis Delhaize (magasins Cora et Match) sous réserve que sept magasins soient cédés à des enseignes concurrentes.