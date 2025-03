Pré-ouverture Wall Street vue en baisse, l'Europe en hausse prudente au début d'une semaine chargée

publié le 17/03/2025

par Mara Vilcu et Diana Mandia

(Reuters) - Wall Street est attendue en baisse et les Bourses européennes progressent légèrement à mi-séance avant le vote sur la réforme du frein à l'endettement en Allemagne mardi et des décisions de politique monétaire des principales banques centrales cette semaine, y compris la Fed américaine et la Banque d'Angleterre. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 0,43% pour le Dow Jones, de 0,29% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,15% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 gagne 0,31% à 8.052,96 points vers 12h11 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,18% et à Londres, le FTSE 100 prend 0,18%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,25%, le FTSEurofirst 300 prend 0,45% et le Stoxx 600 avance 0,45%.

Les marchés d'actions européens évoluent dans le vert lundi, aidés par les espoirs d'une augmentation prochaine des dépenses en Allemagne, alors que le futur chancelier, Friedrich Merz, souhaite organiser cette semaine un vote au Parlement sur la réforme du "frein à l'endettement".

Les investisseurs restent toutefois prudents avant une multitude de décisions de politique monétaire au cours de la semaine, tandis que la politique commerciale des Etats-Unis et les démarches entreprises par Washington pour trouver une issue à la guerre entre la Russie et l'Ukraine continuent de susciter l'incertitude.

Donald Trump a fait savoir qu'il prévoyait de s'entretenir mardi avec son homologue russe Vladimir Poutine au sujet du plan de trêve de 30 jours accepté la semaine dernière par Kyiv.

Sur le plan macroéconomique, la semaine s'annonce en effet chargée avec une série de décisions des banques centrales, notamment celles de la Banque du Japon et de la Réserve fédérale mercredi, et de la Banque d'Angleterre (BoE) jeudi, les craintes d'une guerre commerciale majeure étant dans tous les esprits après une semaine très agitée en raison des droits de douane du président américain Donald Trump et des mesures de rétorsion subséquentes de l'UE et du Canada.

Vendredi, les données préliminaires de l'Université de Michigan ont montré non seulement que la confiance des ménages américains avait encore baissé, mais aussi que "certaines composantes sont ressorties historiquement négatives", souligne une note des analystes de LBP AM.

"Nous verrons cette semaine, si ces inquiétudes se traduisent dans la consommation, avec la publication des ventes au détail pour février. Surtout, nous verrons comment la Fed interprétera ces chiffres lors de sa réunion de politique monétaire. Nous pensons, comme beaucoup, que la Fed va maintenir son ton prudent", écrivent-ils.

L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a par ailleurs mis en garde contre une guerre commerciale plus large, considérant que les hausses de droits de douane de l'administration américaine de Donald Trump vont probablement faire ralentir la croissance aux États-Unis, au Mexique et au Canada et soutenir l'inflation.

Les contrats à terme sur les indices américains sont en recul lundi après les commentaires du secrétaire au Trésor, Scott Bessent, qui a averti dans une interview à NBC dimanche qu'il n'y avait "aucune garantie" que les États-Unis puissent éviter une récession. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET [L8N3Q00L4]

VALEURS EN EUROPE

LVMH est stable après avoir annoncé le départ de Jonathan Anderson de la maison Loewe.

Veolia prend 2,4% après avoir annoncé l'entrée à son capital de Bpifrance, la banque publique d'investissement, et de son fonds souverain français Lac1.

TAUX

Les rendements obligataires de la zone euro, qui ont grimpé la semaine dernière avec les plans pour augmenter les dépenses en Allemagne, baissent lundi, à la veille du vote des députés, et des décisions de politique monétaire de la Fed mercredi.

Le rendement du Bund allemand à dix ans recule de 5,2 points de base à 2,8220%. Le deux ans est stable à 2,1870%.

Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans perd 2,7 points de base à 4,2813%.

CHANGES

Le dollar reste lundi proche de son plus bas niveau depuis cinq mois par rapport à ses principaux homologues, à cause des politiques commerciales du président américain Donald Trump et des données économiques peu encourageantes.

Le dollar perd 0,20% face à un panier de devises de référence.

L'euro gagne 0,24% à 1,0905 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole augmentent de plus de 1%, portés par les plans des Etats-Unis de continuer à attaquer les Houthis du Yémén jusqu'à ce que le groupe allié à l'Iran mette fin à ses attaques contre le transport maritime.

Les données économiques chinoises ont également alimenté l'espoir d'une hausse de la demande, soutenant les prix.

Le Brent prend 1,28% à 71,48 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,34% à 68,08 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 17 MARS:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

US 12h30 Ventes au détail février

- sur un mois +0,6% -0,9%

- sur un an - +4,20%

US 12h30 Empire State mars 1,75 5,70

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Mara Vîlcu et Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)