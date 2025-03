Pré-clôture CAC40: séance des 4 sorcières dans le rouge, stable en hebdo

publié le 21/03/2025

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris réduit son repli à -0,7% en cette séance des '4 sorcières', le CAC40 qui recule vers 8.035Pts finit la semaine sur un score quasi nul, le mois boursier sur un repli de -1,5%.Le CAC40 est pénalisée par STMicro (-3%), Accor ou Teleperformance (-2,5%).

Wall Street a rouvert dans le rouge avec des scores quasi identiques de -0,7% -également- pour le S&P500, le 'Dow' et pour le Nasdaq (effritement de -0,5% hebdo mais chute de -10% sur l'échéance mars qui expire aujourd'hui, -6% pour le S&P500).'Le contexte économique reste caractérisé par une incertitude élevée.

L'un des principaux facteurs qui pourraient affecter les perspectives est la politique tarifaire que le gouvernement américain prévoit de mettre en oeuvre en avril', prévient Antonio Di Giacomo.Selon cet analyste de marchés pour l'Amérique Latine chez XS, 'ces mesures pourraient avoir un impact sur le commerce international, affectant l'offre et la demande de biens et de services et, par conséquent, l'évolution de l'inflation'.

Seule donnée macroéconomique figurant au calendrier du jour, l'indice du climat des affaires en France, calculé mensuellement par l'Insee, s'améliore légèrement pour le troisième mois consécutif en mars pour s'établir à 97 (+1pt) un niveau en deçà de sa moyenne de longue période (100).Evalué à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchands, le climat des affaires augmente dans le commerce de détail et de gros, ressort stable dans les services et le bâtiment, et se replie légèrement dans l'industrie.

Sur le front obligataire, c'est très calme avec des T-Bonds figés vers 4,23%, une très légère détente s'opère sur les Bunds (-1,4Pt à 2,764%) et sur nos OAT (-1Pt) à 3,462%.L'Euro s'effrite de -0,15% face au Dollar et finit la semaine en repli de -0,5% (vers 1,0825%).Du côté des valeurs, Beneteau (-11%) publie un résultat net part du groupe en baisse de 37% à 92,9 millions d'euros au titre de 2024, ainsi qu'un résultat opérationnel courant en chute de 63,3% à 75,9 millions, mais supérieur à sa prévision.Peugeot Invest affiche un ANR par action de 182,7 euros au 31 décembre, soit une performance dividende attaché de -22,1% sur l'année, plombée essentiellement par les chutes de 40% du cours de Stellantis et de 57% de celui de Forvia.

Copyright (c) 2025 CercleFinance.com. Tous droits réservés.