Pré-ouverture CAC 40: la hausse se poursuit dans un marché craintif

publié le 11/04/2025

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en hausse vendredi matin, même si une certaine aversion au risque reste de mise face aux craintes suscitées par les tensions commerciales et la remontée des rendements des Treasuries.Vers 8h15, le contrat 'future' livraison fin avril sur l'indice CAC 40 gagne 81 points à 7213 points, laissant entrevoir une seconde séance consécutive dans le vert, ce qui n'était plus arrivée depuis trois semaines.

Après avoir aligné plusieurs séances en montagnes russes en début de semaine, le marché parisien était parvenu à regagner du terrain jeudi, la pause décidée par Donald Trump dans la mise en ouvre des nouveaux 'tarifs' américains ayant contribué à remonter le moral des investisseurs.Le CAC - qui s'était arrogé jusqu'à 7,6% dans la matinée - a conclu la séance sur un gain plus modeste de 3,8% à 7126 points.A l'issue d'une semaine volatile où les investisseurs ont peiné à interpréter les déclarations contradictoires de Trump sur sa politique commerciale, l'indice parisien accuse pour l'instant un perte limitée de 2%.

Reste qu'après les pertes de 8% essuyées la semaine dernière et la rechute observée à Wall Street hier, la tendance semble plutôt rester baissière.Suite à son spectaculaire rebond signé mercredi, la Bourse de New York a de nouveau plié hier, alors qu'une sentiment de fébrilité règne plus que jamais sur l'obligataire.Au coup de cloche final, le Dow Jones lâchait 2,5%, le S&P 500 3,5% et le Nasdaq 4,3%.A Tokyo, l'indice Nikkei rechutait de 3,6% vendredi en fin de séance au lendemain d'une envolée de plus de 9,1%.D'après les stratèges, les marchés boursiers pourraient encore connaître de nouvelles séances éprouvantes si rien ne devait venir apaiser les craintes concernant la guerre commerciale et le regain d'inquiétudes autour de l'économie mondiale.

La nervosité n'épargne désormais plus aucun secteur, comme l'illustre la tension constatée au niveau du rendement des Treasuries américains à dix ans, qui remonte à près de 4,40% en raison des craintes entourant de prochaines baisses d'impôts insuffisamment financées par des réductions budgétaires.Les investisseurs semblent être arrivés à un point où ils ont besoin d'un peu plus d'éléments concrets de visibilité à moyen terme pour qu'un rebond s'installe durablement.'La guerre commerciale déclenchée par le président Trump a créé des risques substantiels pour l'économie mondiale', soulignent les analystes de Capital Economics.Dans une note de recherche, le cabinet londonien explique s'attendre à ce que les tarifs douaniers appliqués à la plupart des pays en dehors de la Chine restent à 10% et que les représailles soient modérées.

'Dans ce scénario, le PIB mondial s'avérerait environ 0,4% inférieur à un horizon de deux ans en comparaison d'une situation sans surtaxes douanières', souligne-t-il.'Cependant, si aucun accord n'étaient conclu, si les pauses expiraient et si les Etats-Unis revenaient partiellement à leurs tarifs du Jour de la Libération tout en maintenant des tarifs d'environ 145% sur la Chine, alors l'impact sur le PIB mondial serait plutôt plus proche de 1%', précise Capital Economics.'Cela serait à peu près équivalent aux dommages mondiaux qui avaient résulté de la crise de la zone euro', rappelle le bureau d'études.Dans ce contexte, l'indice de confiance du consommateur de l'Université du Michigan sera surveillé de près cet après-midi afin de mesurer le moral des ménages américains.Alors que incertitudes pesant sur la croissance mondiale sont dans tous les esprits, le début de la saison des résultats du premier trimestre pourrait également alimenter la prudence.

