Pré-ouverture USA-Les valeurs à suivre à Wall Street

publié le 23/04/2025

(Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 1,64% pour le Dow Jones, de 2,1% pour le Standard & Poor's-500 et de 2,44% pour le Nasdaq.

* TESLA a fait état mardi d'une rentabilité meilleure qu'attendu au premier trimestre, mais le chiffre d'affaires du constructeur automobile américain n'a pas répondu aux attentes sur la période, alors que ses ventes ont reculé.

Par ailleurs, Elon Musk a déclaré mardi que la production de ses robots humanoïdes Optimus avait été affectée par les restrictions à l'exportation d'aimants en terres rares imposées par la Chine et qu'il réduirait son travail pour le président Donald Trump à un ou deux jours par semaine à partir du mois prochain.

* INTEL devrait dévoiler cette semaine des plans de réduction de plus de 20% de ses effectifs, dans le but de rationaliser les opérations et de réduire les inefficacités bureaucratiques, a rapporté Bloomberg mardi, citant une personne familière avec le sujet.

* META PLATFORMS - Le comité de surveillance du groupe a vivement réprimandé mercredi le propriétaire de Facebook et d'Instagram pour une révision de sa politique en janvier qui a réduit la vérification des faits et assoupli les restrictions imposées aux discussions sur des sujets controversés tels que l'immigration et le genre.

* SNAP - La Floride poursuit le propriétaire de l'application de partage de photos Snapchat en justice, l'accusant d'utiliser illégalement des fonctions qui rendent les enfants dépendants et d'ouvrir des comptes pour des enfants âgés de 13 ans ou moins.

* PACKAGING CORP OF AMERICA anticipe un bénéfice au deuxième trimestre inférieur aux estimations de Wall Street, alors que le fabricant d'emballages dit naviguer dans un environnement macroéconomique incertain.

* INTUITIVE SURGICAL s'est dit préoccupé mardi par l'impact potentiel des droits de douane sur ses résultats annuels, bien le groupe ait dépassé les estimations de Wall Street pour le bénéfice et le chiffre d'affaires du premier trimestre.

* EQT a annoncé mardi son intention d'acheter les actifs en amont et en aval du producteur de pétrole et de gaz Olympus Energy pour 1,8 milliard de dollars afin d'étendre sa présence dans la région de Marcellus, riche en gaz naturel, aux États-Unis.

* CONOCOPHILLIPS l'un des principaux producteurs américains de pétrole et de gaz, prévoit de licencier du personnel, a déclaré la société mardi, dans le cadre d'une vaste campagne visant à maîtriser les coûts et à rationaliser les opérations après le rachat de son concurrent Marathon Oil pour un montant de 23 milliards de dollars.

* CANTOR FITZGERALD - Brandon Lutnick, fils du secrétaire américain au commerce Howard Lutnick et président de la société de courtage, s'associe à SOFTBANK, Tether et Bitfinex pour créer un véhicule d'acquisition de bitcoins d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, a rapporté le Financial Times mardi.

* CAPITAL ONE FINANCIAL a fait état d'une hausse de son bénéfice au premier trimestre mardi, le spécialiste des crédits à la consommation ayant été aidé par une augmentation des paiements d'intérêts sur cartes de crédit.

* BAKER HUGHES a dépassé les attentes de Wall Street pour son bénéfice du premier trimestre mardi, aidé par une demande soutenue pour ses équipements et sa technologie de forage sur les marchés internationaux et en Amérique du Nord.

Par ailleurs, le groupe a indiqué mardi que les droits de douane pourraient avoir un impact de 100 millions de dollars à 200 millions de dollars sur son bénéfice d'exploitation annuel.

* STEEL DYNAMICS a dépassé mardi les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires et son bénéfice du premier trimestre, grâce à l'augmentation des livraisons d'acier au cours du trimestre.

* ENPHASE ENERGY a manqué mardi les estimations des analystes pour son bénéfice du premier trimestre, touché par le ralentissement de la demande aux États-Unis, et a prévu un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre inférieur aux attentes.

* 23ANDME - La société des tests génétiques, en faillite, pourrait être confrontée à l'opposition du gouvernement américain si elle tente de se vendre à un acquéreur étranger, selon un dossier judiciaire déposé mardi par les agences de sécurité nationale.

* CHUBB a annoncé mardi une chute de 38% de son bénéfice au premier trimestre, les pertes liées aux incendies de forêt en Californie ayant pesé sur ses résultats et le rendement de ses investissements.

* TRUMP MEDIA & TECHNOLOGY GROUP a déclaré mardi qu'elle avait conclu un accord contraignant pour déployer une gamme de produits d'investissement de détail, y compris les crypto-monnaies, dans sa dernière tentative de diversification dans les services financiers.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Kate Entringer)