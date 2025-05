Pré-clôture CAC40 : le bon indice 'PCE' tempère la chute du PIB US au T1

publié le 30/04/2025

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris inverse den nouveau la vapeur : en hausse de de +0,6% (re-test de 7.600Pts à la clé), le CAC40 s'effritait de -0,5% vers 7.515, avant de repartir de l'avant (+0,1% à 7.560) grâce à un bon indice PCE aux Etats Unis.L'Euro-Stoxx50 reste ancré dans le rouge avec -0,6%, plombé par Banco Santander (-4,7%) et Total Energies (-3,5%): il perd seulement 2,3% sir le mois écoulé et gagne +4,7% depuis le 1er janvier).

Malgré sa fulgurante remontée de 3 semaines, l'indice CAC40 n'a pas encore effacé la totalité des pertes essuyées depuis le 'Liberation Day' de Donald Trump (il perd -3,3% sur avril), mais il a rebondi de plus de 10% ces trois dernières semaines, ce qui lui permet d'afficher un gain d'un peu plus de 2% depuis le 1er janvier.Le DAX40 (+0,7% ce matin à 22.600, -0,2% désormais à 22.380) a fait 2 fois mieux en reprenant +21% en 3 semaines : c'est une des 3 hausses du siècle !La séance du jour est particulièrement chargée sur le plan des résultats d'entreprises et des indicateurs économiques.

Le dernier en date rassure un peu : les dépenses de consommation ont progressé plus que prévu en mars aux Etats-Unis alors que les pressions sur les prix se sont fait plus discrètes, montrent des statistiques officielles publiées ce mercredi.Très surveillé par la Fed, l'indice des prix à la consommation dit 'PCE' a augmenté de moins de 0,1% le mois dernier, selon les statistiques du Département du Commerce.En rythme annuel, il ressort en hausse de seulement 2,3%, après avoir augmenté de 2,7% en février.Hors produits alimentaires et énergie, deux composantes volatiles, l'indice PCE dit 'core' a lui aussi avancé de moins de 0,1% en rythme annuel le mois passé.

Sur un an, il affiche une progression de 2,6%, contre 3% le mois passé, revenant en direction de l'objectif de 2% établi par la Fed.Mais attention, le PCE n'intègre pas encore l'impact du relèvement des 'tarifs' par Donald Trump.Les chiffres publiés ce mercredi montrent également que les dépenses de consommation des ménages ont augmenté de 0,7% en mars, contre +0,5% en mars, alors que les économistes attendaient +0,4% (les 'achats d'anticipation' se sont poursuivis.Leurs revenus ont quant à eux augmenté de 0,5% le mois dernier, après un gain de 0,7% en février, là où le consensus visait une hausse 0,4%.Ces bons chiffres ont en partie contrebalancé la chute du PIB au 1er trimestre aux US : Wall Street reste néanmoins en forte baisse avec -1% sur le Dow Jones, -1,2% sur le S&P500 et -1,6% sur le Nasdaq.

Le 'point d'orgue' de cette séance a donc retenti à 14H30 avec la publication du PIB des Etats-Unis au 1er trimestre : il a lourdement chuté, de -2,6%, passant de +2,3% à -0,3% en rythme annualisé au premier trimestre 2025.C'est la toute première estimation du Département du Commerce, elle pourrait donc être révisée à la hausse, mais impossible d'espérer que le PIB affiche +0,5% à +0,9% (selon Jefferies).Une chute principalement attribuable à une augmentation des importations (en anticipation des tarifs douaniers) et à une diminution des dépenses publiques (serrage de boulons du 'DOGE'.Ces mouvements, qui semblent tous deux refléter des effets de la politique de Donald Trump, ont été partiellement contrebalancés par des hausses de l'investissement, des dépenses de consommation et des exportations.C'était également la journée du PIB en zone Euro : la croissance CVS au premier trimestre 2025a augmenté de 0,4% dans la zone euro et de 0,3% dans l'UE, par rapport au trimestre précédent, selon une estimation rapide préliminaire publiée par Eurostat.

Pour rappel, le PIB avait augmenté de 0,2% dans la zone euro et de 0,4% dans l'UE au 4ème trimestre 2024. Ces estimations rapides préliminaires du PIB sont fondées sur des sources de données incomplètes qui peuvent faire l'objet de révisions supplémentaires.Parmi les États membres de l'UE pour lesquels des données sont disponibles, l'Irlande (+3,2%) a enregistré la plus forte croissance, suivie de l'Espagne et de la Lituanie (+0,6% chacune). La Hongrie (-0,2%) est le seul État membre à avoir enregistré une baisse, La Slovaquie est probablement à zéro ou légèrement en négatif.Dans l'Hexagone, le produit intérieur brut (PIB) en volume rebondit modérément au premier trimestre 2025, augmentant de 0,1% en rythme séquentiel, après avoir baissé de 0,1% au dernier trimestre 2024 (par contrecoup des Jeux Olympiques et Paralympiques), selon l'Insee.Outre-Rhin, le PIB de l'Allemagne a augmenté de 0,2% au premier trimestre 2025 par rapport au dernier trimestre 2024, selon une première estimation en données corrigées des prix, des variations saisonnières et calendaires de Destatis.

Il y avait également des chiffres relatifs à l'inflation en France: sur un an, les prix à la consommation en France augmenteraient de 0,8% en avril 2025, soit le même taux d'inflation annuel que celui observé en mars, indique l'estimation provisoire réalisée par l'Insee.La journée restera également marquée par une nouvelle avalanche de résultats de sociétés et les investisseurs espèrent de bonnes nouvelles qui feront oublier pour de bon les récents soubresauts du marché.En France, plusieurs ténors de la cote dont Airbus, ArcelorMittal, Crédit Agricole, Société Générale ou Total Energies ont dévoilé leurs comptes ce matin : seuls ceux de Total Energies et du Crédit Agricole sont boudés, les bonnes surprises l'emportent.En Europe, le début de journée a été animée par les publications de Barclays, Equinor, GSK, Mercedes-Benz ou encore Volkswagen.Ce déluge de résultats se produit à la veille d'une journée fériée, puisque le 1er mai sera chômé sur la plupart des marchés européens, excepté Londres.Ce 'Super Thursday' décidément riche en actualités se clôturera ce soir, après la clôture de Wall Street, par les résultats de Microsoft et de Meta, qui seront suivis demain soir par ceux d'Apple et d'Amazon.

Les marchés obligataires accueillent les chiffres du jour avec sérénité : des indicateurs de croissance faibles plaident pour de nouveaux assouplissement monétaires aux US et en Europe.Les T-Bonds US se détendent de -1,5Pt à 4,159%, le '2 ans' efface -4,5Pts à 3,613%.En Europe, les Bunds effacent -4,6Pts vers 2,446%, nos OAT -4Pts à 3,1750%, les BTP italiens -4Pts à 3,577%.Notons qu'à Londres, le baril de Brent cède 1%, à 63.4$, le 'WTI' -0,8% sur le NYMEX (sous 59,8$), l'once d'or cède 0,5%, vers 3.310$. Enfin, l'euro est s'effrite de -0,2% face au billet vert, autour des 1,137$.Dans l'actualité des sociétés tricolores, Société Générale a dévoilé pour le premier trimestre 2025 un résultat net part du groupe (RNPG) multiplié par 2,4 à 1,61 milliard d'euros, soit une rentabilité sur actifs nets tangibles (ROTE) de 11%, contre 4,1% un an auparavant.TotalEnergies a publié un bénéfice net ajusté de 4,2 milliards de dollars sur les trois premiers mois de l'année, soit une baisse 18% sur un an. Ce résultat s'avère toutefois parfaitement conforme aux prévisions du consensus.Copyright (c) 2025 CercleFinance.com. Tous droits réservés.