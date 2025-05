Pré-clôture CAC40: le rebond du 7 avril = série haussière sans précédent

publié le 02/05/2025

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris s'envole de 2,4%, au-delà de 7770 points tirée par Airbus (+5,2%), Schneider Electric (+5,6%) ou encore Safran et ST-Micro (+4,2%): le gain hebdomadaire flirte avec les +3,5%.En Europe, cette fin de semaine prend les allures d'un emballement haussier avec +2,4% pour l'Euro-Stoxx50 et +2,5% pour le DAX40 (à 23.

055).Hier, alors que les places européennes avaient fermé leurs portes à l'occasion du 1er mai, un 'rattrapage' leur permet d'aligner une huitième séance positive d'affilée, sa plus longue série haussière depuis mai 2024, malgré de mauvais chiffres économiques et des taux qui se retendent fortement ce vendredi.La hausse du DAX40 devient vertigineuse : 11 séances de hausse du 12, pour +22,5% repris en 15 séances, et 95% de pertes depuis les records du 19 mars effacées.

Jamais cet indice n'avait réalisé un tel exploit... de son histoire.Idem pour la bourse de Londres qui aligne... 15 séances de hausse (+1,4% à 8.615 pour le FT-100) : là encore, aucun indice majeur n'a jamais réalisé réalisé une telle performance en 1 siècle.Quand à Wall Street, alors que des séries de 8 séances de hausse se comptent sur les doigts d'une seule main au 21ème siècle, en voilà une 9ème qui se profile avec des écarts de +1,2% et un gain hebdo de +2,2% pour le Nasdaq, +2,6% pour le S&P500.

Les opérateurs continuent de s'accrocher au mince espoir de voir la Chine et les Etats-Unis ouvrir des négociations commerciales plutôt que de s'alarmer au sujet d'indicateurs nettement inférieurs aux attentes parus ces derniers jours.Pékin a en effet affirmé 'évaluer' les messages de Washington qui a récemment exprimé le souhait d'engager des discussions sur les tarifs douaniers.Les investisseurs asiatiques ont semblé avoir particulièrement apprécié les déclarations du Ministère du Commerce chinois puisque l'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo gagnait plus de 1,2% en fin de séance, et à Hong Kong, l'indice Hang Seng grimpait lui de plus de 1,7%.

Sur le front des statistiques, le point d'orgue de la semaine, c'était le 'NFP': le Département du Commerce a annoncé que l'économie américaine avait créé 177.000 emplois non agricoles en avril, un nombre bien supérieur aux attentes des économistes (125 à 130.000) et il est également supérieur à la moyenne de 152.000 enregistrée depuis le début de cette année Le taux de chômage est de son côté resté stable à 4,2%, là encore conformément aux anticipations des analystes.En Europe, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière française, produit par S&P Global, s'est redressé de 48,5 en mars à 48,7 en avril, indiquant ainsi un taux de contraction marginal, le plus faible enregistré depuis plus de deux ans.

Par ailleurs, dans la zone euro, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la produit par S&P Global, est passé 48,6 en mars à 49 en avril, atteignant un sommet de 32 mois et signalé une contraction marginale de la conjoncture du secteur en début de deuxième trimestre.Les marchés obligataires semblent victimes d'un retour univoque du 'risk on' sur les actifs boursiers et les rendement se retendent de +8Pts sur les T-Bonds vers 4,3110%, de +10Pts sur le '2 ans' US à 3,802%.En Europe, les Bunds affichent +8Pts à 2,5200%, les OAT +7,3Pts à 2,235%, les BTP italiens +5Pts à 3,621%. Côté énergie, le pétrole rebondit sur 61,5$ (et 58$ sur le WTI) alors que Trump menace les pays qui achètent du pétrole à l'Iran (cela concerne la Chine) tandis que l'euro gagne 0,65% face au billet vert, autour des 1,1363$.

Dans l'actualité des sociétés tricolores, TotalEnergies fait part de la pose de la première pierre de l'usine de liquéfaction de gaz naturel Marsa LNG, au port omanais de Sohar. D'une capacité d'un million de tonnes de GNL par an, elle est construite par une coentreprise de TotalEnergies (80%) et OQEP (20%).Sopra Steria annonce la finalisation de l'acquisition d'Aurexia, cabinet de conseil en management spécialisé dans les services financiers, une opération annoncée fin janvier par le groupe de services informatiques.Enfin, Oddo BHF réitère sa recommandation 'surperformance' sur Société Générale, avec un objectif de cours relevé de 46 à 51 euros, pour intégrer le résultat meilleur que prévu au premier trimestre (y compris en termes de ratio CET1) dévoilé mercredi.