Pré-clôture CAC40 : repli contenu à -0,6%, le $ perd 0,5%, le 'WTI' +4%

publié le 06/05/2025

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris limite ses pertes : pas plus de -0,6% depuis ce matin, le CAC40 oscille entre 7.675 et 7.700 points, plombé par ST-Micro (-2,7%), Airbus et Sté Générale (-2,1%).Les investisseurs restent attentistes à la veille de l'annonce des décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (le FOMC commence ce mardi).

Au vu de la fulgurance du récent 'rallye' des marchés d'actions, qui ont presque tous effacé leurs pertes essuyées dans la foulée de la présentation, lors du 'Liberation Day' (le 2 avril), des nouveaux droits de douane américains, une certain degré de prudence commence à se faire sentir.Les indices US ont ouvert en repli de -0,8% à -1,1%, le Nasdaq étant plombé par les -14% de Palantir (dont les perspectives déçoivent).

'Après ce gros rebond, les marchés actions ont retrouvé des niveaux de valorisations assez confortables dans un environnement économique qui reste pourtant incertain, comme en témoigne la contraction du PIB américain au premier trimestre', prévient Alexandre Baradez, le responsable de l'analyse marchés chez IG France.'Des hésitations pourraient donc faire leur retour sur les marchés, en attendant que les perspectives commerciales s'améliorent, et en attendant également d'avoir des chiffres macro américains plus rassurants, alors que les indices de sentiments (.

..) se sont nettement dégradés ces derniers mois', fait valoir le stratège.'L'un des objectifs de la réunion de la Fed va être d'établir clairement ses priorités: le soutien à la croissance ou la lutte contre les pressions inflationnistes', souligne Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management.'Cela va faire des déçus', prévient l'analyste.Et en effet, Jerome Powell ne devrait pas faire d'annonces spectaculaires afin de ne pas venir contredire ses dernières déclarations priorisant la lutte contre l'inflation.En attendant les annonces de la Fed, les dernier chiffre US disponible concerne le déficit commercial des Etats-Unis (publié à 14H30).

Il s'est accru à -140,5Mds$ en mars, soit +17,3Mds$ par rapport à celui de 123,2 milliards du mois précédent (qui a été légèrement révisé d'une estimation initiale de 122,7 milliards), selon le Département du Commerce.Ce creusement de 14% du déficit d'un mois sur l'autre résulte d'une augmentation de 4,4% des importations de biens et services, à 419 milliards de dollars, alors que les exportations sont restées quasi-inchangées à 278,5 milliards.Par poste, la hausse du déficit global est attribuable à une augmentation du déficit des biens de 16,5 milliards de dollars, à 163,5 milliards, tandis que l'excédent des services s'est tassé de 0,8 milliard pour s'établir à 23 milliards.Les chiffres définitifs des enquêtes PMI sur le secteur des services en Europe pour le mois d'avril ont été publiés ce matin.

Si l'indice PMI composite HCOB de l'activité globale de la zone euro s'est inscrit au-dessus de la barre du 50 pour un quatrième mois consécutif en avril, son repli de 50,9 en mars à 50,4 indique un ralentissement de la croissance au cours du mois. La croissance modeste de l'activité globale de la région a presque exclusivement reposé sur les bonnes performances du secteur manufacturier en avril, l'activité dans celui des services ayant quasiment stagné au cours de la dernière période d'enquête.Quatre des cinq pays couverts par l'enquête, à commencer par l'Irlande, ont enregistré une croissance de leur activité en ce début de deuxième trimestre. La France continue de faire exception, son activité globale ayant en effet diminué pour un huitième mois consécutif.Publié à 11h00, l'indice des prix à la production industrielle de la zone euro est ressorti à +1,6%.

Sur le marché obligataire, les emprunts souverains allemands à dix ans évoluent vers 2,52% tandis que dans l'attente des annonces de Jerome Powell, le rendement des obligations à 10 ans du Trésor américain revient s'établir au-dessus de 4,35%, contre moins de 4,30% vendredi matin.Du côté des changes, l'euro grappille 0,3% face au billet vert, autour des 1,138$, le '$-Index' rechute de -0,5% vers 99,35.Après leur lourde correction de la veille, les cours du pétrole tentent de rebondir, la perspective de la prochaine ouverture de négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine l'emportant sur l'annonce d'une prochaine augmentation de la production des pays de l'Opep+.A Londres, le baril de Brent gagne 3,5%, à 62,3$, le 'WTI' remonte de +4% vers 59,5$ sur le NYMEX.Dans l'actualité des sociétés tricolores, Rubis affiche un chiffre d'affaires de près de 1,7 milliard d'euros au titre des trois premiers mois de 2025, en croissance de 2% à la fois dans ses activités retail & marketing (1,42 milliard d'euros) et support & services (266 millions).

Unibail-Rodamco-Westfield (URW) et Nexans annoncent avoir conclu un contrat de bail pour près de 6500 m2 de l'immeuble Lightwell à Paris La Défense, une surface sur laquelle le fabricant de câbles installera ses futurs bureaux.Alstom a annoncé mardi avoir conclu avec l'autorité publique suédoise de transport Storstockholms Lokaltrafik (SL) un contrat de services d'une durée de cinq ans portant sur la maintenance et le développement des systèmes numériques que l'équipementier français a installés pour le métro de Stockholm.