Pré-ouverture CAC 40: toujours sur la défensive en attendant la Fed

publié le 07/05/2025

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en léger repli mercredi dans un contexte toujours défensif à quelques heures de la fin de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale.Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin mai - recule de trois points à 7661,5 points, laissant entrevoir une troisième séance consécutive de baisse.

Les prises d'initiatives s'annoncent limitées avant ce qui devrait être la troisième pause de suite de la Fed, puisque l'institution devrait encore laisser ses taux d'intérêt inchangés ce soir, au terme de deux jours de débats.Son communiqué et la conférence de presse du président de la banque centrale, Jerome Powell, pourraient toutefois fournir aux investisseurs de précieux indices sur ses intentions et la trajectoire prévue des taux.

Face aux incertitudes liées au protectionnisme et à la guerre commerciale, le patron de la Fed devrait insister sur le fait qu'il n'y pas d'urgence à réduire les taux, sauf en cas de détérioration inattendue de l'économie.'Ce dernier pourrait indiquer les indicateurs que la Fed privilégiera dans son analyse dans les prochaines semaines', indique Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez CPR AM.La résilience de l'activité aux Etats-Unis va néanmoins permettre à la Fed de se concentrer principalement sur l'inflation, qui reste encore bien au-dessus de la cible des 2%.

Au-delà des doutes sur l'évolution des taux d'intérêt, les investisseurs semblent plus inquiets de l'absence d'avancées concrètes dans le dossier des tensions commerciales, qui sape les espoirs d'un apaisement rapide des tensions entre Washington et Pékin.Petit motif d'espoir, le Ministère chinois du Commerce a confirmé la tenue, ce week-end, d'une réunion économique et commerciale 'de haut niveau' avec les Etats-Unis.La position de rigidité adoptée jusqu'ici par les deux pays risque de renforcer l'incertitude actuelle et de poser des risques d'ordre structurel pour le commerce international, ce qui pourrait peser sur la croissance dans les mois à venir.

'Le marché se trouve dans un état d'équilibre fragile, où chaque indicateur économique, déclaration politique ou publication de résultats peut faire pencher la balance dans un sens ou dans l'autre', souligne Antonio Di Giacomo, analyste chez XS.Au vu du contexte actuel, la Bourse de New York a aligné une seconde séance de baisse d'affilée mardi, dans un climat dominé par la prudence à la veille des décisions de la Réserve fédérale.L'indice Dow Jones a perdu 1%, le S&P 500 a cédé 0,8% et le Nasdaq s'est replié de 0,9%.A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei avançait de 0,1%, les investisseurs saluant la perspective de la prochaine rencontre entre le vice-Premier ministre He Lifeng et son homologue américain, le secrétaire au Trésor Scott Bessent.

Les marchés chinois s'inscrivaient eux aussi dans le vert, avec un gain de plus de 0,5% pour le CSI 300, qui regroupe les principales capitalisations de Chine continentale.Le gouverneur de la banque centrale chinoise, Pan Gongsheng, a déclaré mercredi que le taux directeur serait réduit de 0,1 point de pourcentage.Outre le verdict de la Fed, les investisseurs attendent les chiffres des ventes de détail de la zone euro et des commandes industrielles allemandes, ainsi qu'une nouvelle série de résultats dont ceux de Disney et Uber.En Europe, plusieurs groupes de la trempe de Ahold Delhaize, BMW, Legrand, Novo Nordisk ou Veolia ont publié leurs comptes ce matin.Copyright (c) 2025 CercleFinance.com. Tous droits réservés.