Wall Street ouvre en forte hausse, les tensions entre Pékin et Washington s'apaisent

publié le 12/05/2025

(Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en forte hausse lundi après que l'accord commercial entre la Chine et les États-Unis a suscité une vague d'optimisme et d'appétit pour le risque sur les marchés mondiaux.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 649,7 points, soit 1,57%, à 41.899,05 points, et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 2,6% à 5.807,2 points.

Le Nasdaq Composite prend quant à lui 4,16%, soit 745,6 points, à 18.674,555 points.

Après une rencontre à Genève, la Chine et les États-Unis ont déclaré conjointement que Washington allait abaisser ses droits de douane "réciproques" à 30% contre 145% et Pékin à 10% contre 125%, et ce pour une période de 90 jours.

Cette annonce a eu un effet instantané sur les marchés : l'indice de volatilité Vix, qui avait touché un plus haut après l'annonce des droits de douane au début du mois d'avril, est repassé en dessous de la barre des 20 pour la première fois depuis la fin du mois de mars.

Parmi les gains les plus notables à la suite de l'annonce sino-américaine, les "Sept Magnifiques" avancent toutes en début de séance. Amazon prend 6,8%, tandis que Tesla, Alphabet, Meta, Nvidia et Apple gagnent entre 3,2% et 5,2%.

(Rédigé par Pauline Foret)